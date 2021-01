AntilliaansDagblad | Beloning gouden tip nu 30.000 gulden

Willemstad – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de beloning van 20.000 gulden voor de gouden tip die leidt tot het oplossen van de roof van 600 kilo cocaïne uit het politiedepot met 10.000 gulden verhoogd.

De mensen die zich tot heden hebben gemeld hadden volgens het OM niet de cruciale informatie die tot het oplossen van de zaak kon leiden. Het onderzoeksteam – bestaande uit rechercheurs van het RST en Bureau Interne Zaken van het KPC – heeft vastgesteld dat er weliswaar veel informatie is, maar dat weinig mensen voldoende vertrouwen hebben om deze informatie ook te delen met het team.

Daarom vraagt het OM nogmaals de aandacht van de gemeenschap en merkt daarbij op dat er ‘uiterst zorgvuldig zal worden omgegaan met de informatie die burgers over deze strafzaak geven en uiteraard ook met de burgers die bereid zijn dit te doen’.

Er kan gebeld of gewhatsappt worden naar het nummer: +5999 521 3865. Wie liever anoniem informatie wil delen, kan bellen met +5999 679 2896. Het OM stelt burgers nu ook in staat om rechtstreeks met het OM te bellen met informatie over de zaak.

Hiervoor is speciaal een officier van justitie aangewezen die de beller direct aan de lijn krijgt als het volgende nummer wordt gedraaid: +5999 521 2109. Dit nummer is enkel en alleen beschikbaar voor informatie met betrekking tot de drugsroof.

Bron: Antilliaans Dagblad