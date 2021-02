AntilliaansDagblad | Aruba zet eerste vaccinaties

Oranjestad – De eerste vaccinaties op Aruba zijn gezet. Een groep van twaalf personen, bestaande uit verpleegkundigen en mensen uit een risicogroep, kregen een eerste prik. Later op de dag is een deel van het zorgpersoneel van het ziekenhuis ingeënt.

Met een feestelijke spuitbeurt voor het KLM-toestel door de brandweer op de landingsbaan en een officiële ontvangst door minister-president Evelyn Wever-Croes, werd dinsdagmiddag de eerste zending van de Pfizer-vaccins op Aruba ingehaald. De volgende zending wordt over drie weken verwacht.

Premier Evelyn Wever-Croes en de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport Dangui Oduber waren erbij toen de eerste zending van de Pfizer-vaccins aankwam.

,,Wij zijn erg blij dat de Pfizer-vaccins op Aruba zijn gearriveerd. We zien licht aan de horizon. Vandaag is het een belangrijke dag voor land Aruba met de aankomst van de Pfizer-vaccins. Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt”, aldus minister Oduber.

Aruba heeft 11.700 Pfizer-vaccins in ontvangst genomen. ,,Als land zijn we erg blij met deze levering, gezien het feit dat er momenteel een schaarste in de wereld aan vaccins bestaat.” Volgens de bewindsman is het belangrijk om dit in perspectief te zien.

,,Gisteren ontving Colombia, een land met miljoenen inwoners, 50.000 Pfizer-vaccins terwijl Aruba met nauwelijks 100.000 inwoners 11.700 vaccins kreeg toegezonden. Als inwoners van Aruba moeten we hiervoor blij en dankbaar zijn en zeker ook de Nederlandse regering erkentelijk zijn dat ons deze hulp wordt geboden.”

Sinds november 2020 is Aruba al voorbereidingen aan het treffen voor de ontvangst van deze vaccins. Een dynamisch multidisciplinair team heeft aan het uitvoeringsplan gewerkt. Er vond in januari controle plaats door het RIVM van het gehele koelsysteem met alle installaties en vriezers waarin de vaccins zullen worden bewaard. Er werd ook een bezoek gebracht aan alle locaties waar de vaccinaties zullen plaatsvinden.

Het transport van de vaccins en de veiligheid die hierbij gepaard gaat en wordt vereist, werd ook gecontroleerd. Naar aanleiding van dit bezoek en na een positieve evaluatie heeft Aruba groen licht gekregen om de vaccins toegeleverd te krijgen ter uitvoering van de gepresenteerde strategie en plannen.

Er zijn vier priklocaties, te weten Club Don Bosco in Noord, John F. Kennedy Education Centre in Oranjestad, Centro deportivo Libertador Betico Croes in Sta. Cruz en Santa Theresita Centre in San Nicolas.

Woensdagmiddag zijn de eerste medewerkers uit de gezondheidszorg gevaccineerd. Na deze groep zijn de bewoners van de verzorgingstehuizen aan de beurt, gevolgd door de zestigplussers.

De bevolking wordt verzocht zich aan te melden voor het vaccineren. Dat kan via de Aruba Health App of persoonlijk bij een MFA. Op dit moment hebben zich ruim 10.000 burgers aangemeld om geprikt te worden.

,,Aruba, laten we ons vaccineren ter bescherming van onszelf en van anderen, voor een betere zorg en ook om mensenlevens te redden. Alleen op deze manier kunnen we tezamen ons toerisme en onze economie weer op gang brengen”, aldus Oduber.

