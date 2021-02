AntilliaansDagblad | 19.000 Vaccins op Curaçao

Willemstad – Ongeveer 19.000 vaccins van Pfizer zijn woensdag aangekomen op Curaçao. Deze week zijn er dry-runs om het proces rond de inentingen te testen. In een persconferentie donderdag zal alle informatie worden gegeven over de toediening van de coronavaccinaties.

Dat heeft minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) desgevraagd laten weten. Begin deze maand werd al bekend dat 60-plussers en het zorgpersoneel als eerste aan de beurt zijn, samen zo’n 44.000 personen. Vandaag moet duidelijk worden hoe mensen weten of ze voor deze eerste zending in aanmerking komen en wanneer wordt begonnen met vaccineren.

Tot gisteren was er nog veel onduidelijk, ook voor huisartsen. ,,We krijgen elke dag vragen van patiënten hoe het nu zit met die vaccins”, zegt Walid Elhage, voorzitter van de Curaçaose Huisartsenvereniging (CHV). Elhage heeft zelf ook nog weinig informatie, maar gaat ervan uit dat alles goed is geregeld. ,,Het is belangrijk dat mensen die het niet zo breed hebben ook goed bereikt worden en dat er transport wordt geregeld naar het Sehos-gebouw in Otrobanda.”

Volgens Elhage is er in het voormalige ziekenhuis Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos), naast de twee vaccinatieafdelingen, een callcenter ingericht. ,,Van daaruit worden mensen gebeld of ze kunnen zich daar telefonisch aanmelden. Dat weet ik niet precies.” De CHV-voorzitter heeft begrip voor het, zo lijkt het, traag op gang komen van de informatiecampagne.

,,We hebben op het eiland te maken met een tekort aan menskracht, een grote onderbezetting; dat moet je niet onderschatten.” CHV heeft de leden in ieder geval voorbereid. Huisartsen worden ingezet tijdens het inenten omdat er een hele kleine kans is op een ernstige allergische reactie op het vaccin.

,,Maar we staan daarnaast ook klaar om bij te springen waar nodig. Dit is te belangrijk, het mag niet fout gaan.” Elhage zegt dat de hele operatie in het grootste geheim is voorbereid, mede in opdracht van Nederland. ,,Dat heeft te maken met de waarde van de vaccins.”

In het Sehos is alles gereedgemaakt om het vaccin toe te kunnen dienen. De Spoedeisende Hulp en het Anna Paviljoen waren eerder al opgetuigd als noodvoorziening na de uitbraak van het coronavirus.

,,Met heel weinig aanpassingen in verband met de logistiek hebben we het voor elkaar gekregen”, zegt Franke Scheper, voormalig medisch-directeur van Sehos. ,,Wij hebben de hele bedrijfsvoering op orde, dat wil zeggen de schoonmaak, beveiliging en de elektrotechnische dienst voor de airconditioning en ICT.”

