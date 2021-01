AntilliaansDagblad | 1,6 Miljoen verlies Aqualectra bij black-outs

Willemstad – Aqualectra (AQ) heeft tijdens de verschillende black-outs die in 2020 en begin 2021 plaatsvonden 2,8 gigawattuur niet kunnen verkopen. Tegen een waarde van 60 cent per kilowattuur komt dit uit op een schadepost van 1,6 miljoen gulden voor het nutsbedrijf.

Dat heeft algemeen directeur Darick Jonis tijdens de Statenvergadering bekendgemaakt. Jonis bood wederom namens het bedrijf aan de gehele Curaçaose gemeenschap zijn excuses aan voor de black-outs.

,,Dat is geen wenselijke situatie en ook niet iets waar we naar toe werken. Helaas hebben we de situatie niet altijd in de hand”, aldus Jonis, die verder een uitgebreide uitleg gaf over de ‘root cause’ van de laatste vier black-outs.

Deze krant meldde eerder na een gesprek met Jonis dat een slecht functionerend onderdeel van het beveiligingssysteem de oorzaak was van de drie opeenvolgende black-outs in december en die van 4 januari dit jaar. Door het haperende onderdeeltje werd een kettingreactie in het beveiligingssysteem geactiveerd op het moment dat daar geen reden voor was.

Dat het vijf jaar nadat het systeem in gebruik werd genomen pas mis is gegaan, heeft te maken met verschuivingen in het belastingpatroon van het elektriciteitsnetwerk. Dit was duidelijk geworden na een onderzoek verricht door experts van Aqualectra, Wartsila, BWSC, K-Line, Schneider, Digi- Silent en DNV-GL.

Geschat wordt dat dit onderzoek tussen de 75.000 en 100.000 gulden heeft gekost. Er moeten nu volgens Jonis nog enkele technische onderzoeken plaatsvinden om vast te stellen hoe kan worden gegarandeerd dat de fluctuatie in de voltage zich niet kan herhalen. Dit kan enkele fundamentele wijzigingen in het operationele net inhouden, zo legt de Aqualectradirecteur uit.

,,Aqualectra heeft en blijft zich volledig inspannen om geen enkele black-out meer te laten plaatsvinden. Maar toch moet er rekening mee worden gehouden dat we op een eiland wonen en dat de mogelijkheid blijft bestaan. Dit zal dan om een andere reden zijn en niet door het probleem dat nu wordt aangepakt.”

Bron: Antilliaans Dagblad van 27 januari 2021