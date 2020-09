Antilliaans Dagblad | Zorgen Kamerleden over coronagolf eilanden

Den Haag – Tweede Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Antje Diertens (D66) maken zich zorgen over de ontwikkeling van de coronapandemie op de Caribische eilanden. Ze hebben vijftien vragen gesteld aan staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties.

De eerste vragen gaan over Sint Eustatius, waar volgens mediaberichten uitzonderingen worden gemaakt op de quarantaineregels voor bepaalde mensen uit niet-veilige landen. ,,Vindt u dit een goede zaak?” De Kamerleden willen dat Knops het bestuur van Statia om opheldering vraagt.

Ze willen ook weten waar en wanneer de besmette inspecteur van coronatesten op Sint Eustatius is getest. Ook de inspecteur was vrijgesteld van de quarantaine.

,,Deelt u de mening dat de vrijstelling van quarantaine zonder voorafgaande test ongewenste gezondheidsrisico’s meebrengt en door de strengere maatregelen en een ingestelde avondklok andere ongewenste nevengevolgen heeft op Sint Eustatius?”

Ook over Aruba maken Kuiken en Diertens zich zorgen, omdat volgens de berichtgeving het ziekenhuis het niet meer aankan. Ze vragen Knops of hij hierover contact heeft gehad met de Arubaanse regering en of Nederland steun kan aanbieden om ‘deze crisis door te komen’.

De Kamerleden leggen een link tussen de situatie op Aruba en Bonaire ‘dat nog steeds geen actieve intensive care units heeft voor corona, noch zelf over testcapaciteit beschikt’. Zou het opnieuw uitzenden van het ondersteuningsschip Zr.Ms. Karel Doorman te overwegen zijn?, vragen ze.

Verder vragen Kuiken en Diertens naar de mogelijkheden om op Bonaire betere intensieve zorg voor corona op te zetten en zelfstandige volledige testcapaciteit. Uit de vragen blijkt dat ze vinden dat Bonaire te weinig mogelijkheden heeft om zich te beschermen tegen import van het virus. Bijvoorbeeld het verplicht stellen van een negatieve coronatest zou mogelijk moeten zijn. Daarover heeft de Tweede Kamer onlangs al een motie aangenomen van D66.

Bron: Antilliaans Dagblad