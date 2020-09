Antilliaans Dagblad | ‘Super spreader’ in koor

Willemstad – Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) heeft gisteren een dringende oproep gedaan aan de bevolking om de voorzorgsmaatregelen echt op te volgen. Hoe belangrijk dat is blijkt nadat op één dag 23 nieuwe besmettingen met het coronavirus werden geregistreerd.

Epidemioloog Izzy Gerstenbluth sprak in de Relato di Dia over een ‘super spreader’ in een koor dat vorige week, tegen alle adviezen in, besloot toch bij elkaar te komen. De betreffende persoon had geen symptomen en was zich er niet van bewust te zijn geïnfecteerd met het coronavirus. Tijdens de oefensessie zijn verschillende koorleden besmet.

Premier Rhuggenaath was gisteren zichtbaar teleurgesteld over het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij een klein deel van de bevolking. Ondanks alle oproepen en instructies om voorlopig af te zien van bepaalde activiteiten, zoals muziek maken en zingen in een groep, heeft het koor ervoor gekozen dat toch te doen. ,,We kunnen een uitbraak van het virus alleen voorkomen als mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen”, zegt een verontruste Rhuggenaath. ,,Zijn we vergeten dat we deel uitmaken van een gemeenschap? Dat we ook aan anderen moeten denken, onze familie, onze buren, onze collega’s, ouderen en chronisch zieken?”

Zonder de medewerking van de bevolking gaat het de regering niet lukken de verspreiding van het virus in te dammen, is de dringende boodschap van de Curaçaose premier.

,,Het beleid dat wij voeren om een uitbraak in de hand te kunnen houden, heeft juist als uitgangspunt iedereen perspectief te bieden”, zegt Rhuggenaath. Met gerichte maatregelen op maat wil de regering dat mensen zoveel mogelijk het normale leven kunnen oppakken. Het is zoeken naar een balans en een afweging van verschillende belangen, zoals het sociale leven, economische activiteiten en de gezondheid.

Rhuggenaath: ,,Maar dan moet men zich wel aan die voorzorgsmaatregelen houden. Als we dat niet doen, dan ontnemen we onszelf die vrijheden.” Het lukte Curaçao lange tijd om in de kleine cijfers te blijven. ,,De meerderheid van de bevolking houdt zich aan de regels en maatregelen”, weet Rhuggenaath. ,,Toch zijn er nog mensen die gewoon niet geloven dat het virus bestaat en een bedreiging vormt.”

Tegen deze mensen zegt de premier: het virus is er om te blijven en voorlopig is er geen vaccin. ,,Het is nu belangrijker dan ooit dat we beseffen dat we de strijd samen moeten voeren en onze levensstijl moeten aanpassen aan de realiteit. Er is geen excuus om dat niet te doen.”

Dat de besmettingen pas een week nadat het koor bij elkaar kwam, bekend zijn, is niet vreemd, legt Gerstenbluth uit. ,,De meeste mensen krijgen vier tot acht dagen na de infectie symptomen. We mogen van geluk spreken dat het geen groter evenement is geweest.”

Volgende week zullen naar alle waarschijnlijkheid veel meer mensen besmet blijken. De afdeling epidemiologie is direct begonnen met het achterhalen van de contacten van de koorleden. ,,Maar ondertussen kunnen zij al anderen hebben besmet.”

De situatie is nog in de hand te houden, maar het is nu echt zaak om een uitbreiding van het aantal verspreidingen zo snel mogelijk af te remmen. Gerstenbluth wijst erop dat de maatregelen niet voor niets zijn opgeschaald met onder andere een avondklok en het verbod om met meer dan vier mensen bij elkaar te komen in openbare ruimtes. Juist in de avonduren gaat het mis als mensen ergens wat gaan drinken en gezellig bij elkaar komen, verklaart hij de beslissing van een toka de keda tussen 23.00 uur en 5.00 uur.

,,Het virus heeft zich op het eiland verspreid. Je weet niet wie wel en wie niet is besmet. Als we willen dat de maatregelen effect hebben, moeten we er ons aan houden. Voorkom dat we verder moeten opschalen naar fase 4.”

Bron: Antilliaans Dagblad