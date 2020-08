Antilliaans Dagblad | Nummer 34 was eerder negatief

Willemstad – De persoon die zaterdag positief werd getest op het coronavirus zat al in quarantaine nadat hij op 3 augustus uit Aruba was teruggekomen naar Curaçao.

In die periode testte de man eerder negatief. Epidemioloog Izzy Gerstenbluth verwacht dan ook niet dat meer mensen besmet zijn geraakt. ,,De kans dat deze man het virus heeft overgedragen op anderen is miniem.” De man werd opnieuw getest nadat hij symptomen kreeg van Covid-19, de ziekte die door het virus veroorzaakt kan worden. Hij verblijft sinds zaterdag thuis in isolatie.

Deze man reisde op 3 augustus terug naar Curaçao, dat is drie dagen voordat de Curaçaose regering Aruba classificeerde als een land met een ‘hoog risico’, vanwege de explosieve toename van het aantal besmettingen. De afdeling epidemiologie van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) heeft in beeld met wie er contact is geweest: de reisgenoten, familieleden en vrienden. Deze mensen staan onder toezicht en worden in de gaten gehouden.

Gisteren zou bij de reisgenoten van de besmette persoon een PCR-test worden afgenomen. Gerstenbluth: ,,Dat is de dertiende dag van de twee weken die de quarantaine duurt.”

De positief geteste persoon is op Aruba geïnfecteerd met het coronavirus. Curaçao heeft nog steeds geen lokale besmettingen. Ook nummer 34 staat, zoals alle bekende besmettingen op Curaçao, geregistreerd als een ‘geïmporteerd geval’. Zaterdag waren van de 34 besmette personen er 31 genezen, twee zijn actief en dragen het virus nog bij zich en een Nederlandse man overleed in maart aan de complicaties van Covid-19.

Aruba had gisteren 1.102 positieve gevallen. Daarvan zijn er 200 genezen en 898 actief. Vier Covid-patiënten zijn overleden. Net zoals voor andere landen die staan aangemerkt als ‘hoog risico’ geldt, moeten ook reizigers uit Aruba die naar Curaçao willen komen, daarvoor toestemming vragen via gobiernu.cw/reisverificatie. Zij moeten zelf opdraaien voor de kosten van de verplichte quarantaine, inclusief eventuele isolatie en de afsluitende PCR-test.

Afgelopen vrijdag maakte de Curaçaose overheid bekend dat mensen die op Curaçao wonen en vastzitten op Aruba vanwege de hoge kosten van de quarantaine, die periode onder bepaalde voorwaarden thuis mogen doorbrengen. De politie helpt de naleving daarvan te handhaven.

Uit voorzorg zijn tot 21 augustus locaties waar binnen wordt gedanst en muziek wordt gemaakt, zoals dancings, discotheken en nachtclubs, gesloten.

