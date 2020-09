Antilliaans Dagblad | Illegale overslag vis in Venezolaanse wateren

Oranjestad – De kustwacht heeft dit weekend een ontmoeting gezien tussen een Arubaanse en een Venezolaanse boot. Daarbij werd vis aan boord van de Arubaanse boot gebracht, wat verboden is.

Afgelopen vrijdag ontdekte de kustwacht een boot die vanuit Aruba richting de territoriale wateren van Venezuela voer. De autoriteiten konden vaststellen dat dit vaartuig contact maakte met een vaartuig in de territoriale wateren van Venezuela.

Bij terugkeer in de Arubaanse wateren werd het lokale vaartuig aangehouden op verdenking van overslag en vervoer van contrabande. Bij nadere controle bleek dat het lokale vaartuig, genaamd ‘Charlotte’ 6, koelboxen vol met vis aan boord had. Uit feiten en omstandigheden is gebleken dat de twee boten langszij hebben gelegen in de Venezolaanse wateren voor overslag van vis.

De overslag van goederen met buitenlandse vaartuigen op zee in sinds de Covid-19-pandemie verboden. Dit kan namelijk gevaar opleveren voor de Arubaanse samenleving wegens kans op besmettingen.

Dit verbod staat in de ministeriële regeling afgekondigd door de Arubaanse regering in het artikel 6 lid 1 en 2. De Arubaanse overheid heeft de calamiteitenverordening of ministeriële regeling (AB 2020 NO 126) ingevoerd ter bestrijding van Covid-19. De verordening bevat het verbod op niet-reguliere binnenkomst van goederen via de zee.

Het verdachte vaartuig en de twee opvarenden zijn naar de kustwachtsteiger begeleid voor een controle. Op aanwijzing van de officier van justitie zijn de vissen in beslag genomen. Normaal wordt in beslag genomen vis in opdracht van de officier van justitie aan erkende stichtingen/instanties geschonken.

Echter, het feit dat de vissen in deze zaak zijn overgenomen van een onbekend, vermoedelijk Venezolaans vaartuig, waarbij de historie van de lading onbekend is, is ervoor gekozen de lading vissen te vernietigen.

De twee opvarenden van de Charlotte zijn conform het protocol van DVG behandeld aangezien de personen vanuit de Venezolaanse wateren kwamen en waarschijnlijk contact met personen van buitenaf hadden. De kapitein heeft voor het overtreden van de ministeriële regeling ook een geldboete gekregen.

Bron: Antilliaans Dagblad