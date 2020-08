Antilliaans Dagblad | ‘Geen reden voor sluiting van scholen’

Willemstad – De overheid zag gisteren geen reden om alle scholen op Curaçao te sluiten nadat bekend werd dat een leerling van Vigdis Jonckheer-Mensing is besmet met het coronavirus.

De regering beslist volgens een escalatieplan – dat in vier fases is opgedeeld – welke maatregelen moeten worden genomen. Curaçao bevindt zich, met zeven gevallen van lokale transmissie waarvan de bron onbekend is, in fase twee. Daar is een sluiting van de scholen niet in opgenomen.

,,Het is nu niet nodig alle scholen op voorhand te sluiten”, zei epidemioloog Izzy Gerstenbluth gisteren tijdens een ingelaste persconferentie. ,,Wat wel belangrijk is dat leraren en personeel zich aan de regels van afstand en hygiëne houden.”

De Vigdis Jonckheer-Mensing-school is ook vandaag gesloten, zo laat de overheid weten op Facebook. Daartoe is besloten na overleg met het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) om ‘de schoolleiding de ruimte te geven te doen wat nodig is voor een veilige omgeving’.

Premier Eugene Rhuggenaath (PAR), eveneens minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), zou gistermiddag overleg hebben met de schoolbesturen. ,,Er is een Covid-protocol in werking, maar mogelijk komen de besturen met voorstellen die we kunnen toepassen.” De premier noemt als voorbeeld digitaal onderwijs op middelbare scholen, zodat er minder grote groepen in de klaslokalen zitten.

Maar op zich is er weinig reden tot bezorgdheid. Niet voor leraren en niet voor leerlingen. Volgens Gerstenbluth heeft onderzoek aangetoond dat de kans dat kinderen het virus op anderen overdragen heel klein is. Dat blijkt uit een rapport van de World Health Organization (WHO). ,,Ouderen besmetten kinderen, maar andersom komt eigenlijk nauwelijks voor”, zegt Gerstenbluth. Zo lang personeel en leraren voldoende afstand houden van elkaar en thuis blijven als zij ziekteverschijnselen hebben, is er weinig risico voor besmettingen.

De betreffende leerling is een kind van de personen die eerder in het weekeinde positief testten op het coronavirus. Ook twee andere gezinsleden zijn besmet geraakt. Dit is, na de MCB-medewerker donderdag, het tweede cluster van lokale besmettingen. Inmiddels is er ook een derde op zichzelf staande lokale besmetting, cluster drie. Alle besmette personen, dus ook het schoolgaande kind, blijven thuis in isolatie en staan onder controle van het team van Geneeskunde en Gezondheidszorg.

De nabije contacten van de besmette personen worden benaderd. Dan gaat het om mensen waarmee frequent en continu een intensief contact is. In geval van kinderen zijn dat bijvoorbeeld grootouders die oppassen, maar ook de beste vriendjes en vriendinnetjes.

Bron: Antilliaans Dagblad