Antilliaans Dagblad | ‘Fase drie voorkomen’

Willemstad – Het aantal lokale coronabesmettingen is opgelopen naar elf. Dat maakte de overheid gisteravond bekend. De eerste twee gevallen horen bij het cluster van de MCB-medewerker. Geval drie staat in verband met cluster twee, de besmetting van een echtpaar en drie huisgenoten. Geval vier hoort bij cluster drie.

De overheid geeft vandaag om 11.30 uur een persconferentie met meer informatie.

Directe contacten van de besmette personen gaan in quarantaine en worden getest.

Met zeven lokale besmettingen en drie clusters was de situatie gisterochtend nog onder controle en volgens de regering geen reden om een stap verder te gaan in het escalatieplan. Dat betekent dat vooralsnog een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers om te voorkomen dat het aantal besmettingen in korte tijd in grote getalen toeneemt.

Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) wees gisterochtend op de eilandelijke traditie van sociale controle. ,,Afstand houden zit niet in onze natuur, we geven elkaar graag een brasa”, zei hij tijdens een ingelaste persconferentie. ,,We moeten een beetje op elkaar letten. Daar zijn we van oudsher goed in. Dus als je ziet dat familieleden, collega’s of vrienden geen afstand houden, herinner ze daar dan aan.”

Onrust en paniek is niet nodig, benadrukt premier Rhuggenaath. ,,We wisten dat we een risico namen door de maatregelen te versoepelen en personenverkeer tussen de eilanden en vanuit Nederland weer toe te staan.” Dat was een bewuste keuze om het leven op het eiland weer op gang te brengen en de schade in de toeristische sector te beperken.

De regering is voorbereid. Maar de overgang van escalatiefase twee naar fase drie is niet vastgeklonken aan harde cijfers. Of strengere maatregelen moeten worden genomen, zoals een avondklok, heeft alles te maken met de snelheid waarin het aantal clusters en besmettingen toeneemt. ,,We kijken het nog even aan”, zegt Gerstenbluth gisterochtend.

,,Tussen de drie clusters die we nu in beeld hebben is geen gemeenschappelijke bron te vinden. Mogelijke zijn er meerdere bronnen op het eiland.” Maar als de aantallen exponentieel toenemen, is er reden voor opschaling. Premier Rhuggenaath zegt dat er deze week gesprekken zijn met toeristische organisaties en de horeca om negatieve gevolgen voor de sector te beperken.

Veel hangt af van het gedrag van de bevolking, maar ook van ondernemers. ,,Het beste is als bedrijven ervoor zorgen dat sociale afstand kan worden gehouden en bezoekers geregistreerd worden. En als we ons goed gedragen, kan een avondklok bijvoorbeeld wat later op de avond ingaan.”

Kritiek is de beschikbare zorgcapaciteit, zoals ic-personeel, ic-bedden en beademingsapparatuur. Als die in gevaar dreigt te komen, is niets anders mogelijk dan snel en fors ingrijpen. In het beste geval heeft een toename van Covid-patiënten geen grote aantallen ziekenhuisopnames tot gevolg, maar daar kan niet van worden uitgegaan.

Dat het aantal besmettingen nu snel kan oplopen, komt omdat van de lokale gevallen niet is te achterhalen waar de bron ligt van hun infectie. Zij zijn niet in het buitenland geweest en hebben ook geen contact gehad met iemand die uit het buitenland is teruggekomen.

