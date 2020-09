Antilliaans Dagblad | Coronagolf overspoelt Aruba

Oranjestad – De autoriteiten op Aruba slagen er niet in om de corona-epidemie een halt toe te roepen. De medisch specialisten van het ziekenhuis luiden de noodklok en water- en Energiebedrijf WEB noemt de situatie rondom de productie van water en stroom kritiek.

Directie Volksgezondheid laat weten dat er in het afgelopen weekend 148 mensen positief getest zijn op Covid-19. Daarnaast herstelden 91 personen van het virus. Er werden 669 tests uitgevoerd. Het totaalaantal actieve gevallen staat nu op 1.486. Tot nu toe overleden achttien personen met corona. Er liggen 43 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 12 op de intensive care.

Covid-19 waart ook rond op scholen. Vorige week werd Colegio Conrado Coronel gesloten nadat een docent positief testte. Op de Prinses Amalia-basisschool bleek vrijdag een docente positief te zijn en ook een van haar leerlingen. Voorlopig moeten de leerlingen van de betrokken klas thuis blijven. Zij worden vermoedelijk maandag allemaal getest. Ook een leerling van de Sint Annaschool testte positief. De klasgenoten en de leerkracht gaan de komende twee weken in quarantaine.

De regering dreigde twee weken geleden al met strenge maatregelen als de bevolking zich niet beter aan de regels zou houden. Uit de cijfers blijkt dat het aantal besmettingen sindsdien alleen maar is toegenomen en dat de meeste mensen het virus oplopen in de familie- of vriendenkring. De enige concrete stap die is genomen is het invoeren en verlengen van de avondklok. Tussen 23.00 en 05.00 uur mag niemand zonder een dringende reden op straat zijn.

Intussen zijn er nog steeds mensen die familie bezoeken, verjaardagen vieren en strandfeestjes organiseren. De overheid lijkt hier niet streng op te controleren, getuige de opvallende afwezigheid van agenten op de stranden, waar zich groepen mensen vermaken zonder de sociale afstand in acht te nemen. Wel is de task force die moet controleren of positief geteste mensen zich houden aan quarantaine en isolatie, in capaciteit verdubbeld.

Daarnaast wordt intensief gecontroleerd of bedrijven zich aan de coronaregels houden. In het afgelopen weekend werden verschillende bars gesloten wegen overtredingen van de coronaregels.

