Antilliaans Dagblad | Aruba: Knops slaat direct terug

Oranjestad – Staatssecretaris Raymond Knops is bepaald niet blij met de beslissing van de Arubaanse regering om geld te lenen op de binnenlandse kapitaalmarkt.

In scherpe bewoordingen noemt hij dit ‘onbegrijpelijk’ in een verklaring die hij via de pers wereldkundig maakt.

,,Na de digitale persconferentie van gistermiddag werd in de media bekendgemaakt dat Aruba op de lokale kapitaal markt fors gaat lenen, namelijk maximaal 400 miljoen florin. Ik vind dat erg opmerkelijk, omdat deze lening – met een duur van zeven jaar – gemoeid gaat met een jaarlijks vast rentepercentage van 5,3 procent waarbij tussentijds niets wordt afgelost.

Dit betekent dat Aruba haar bevolking opzadelt met jaarlijks 21 miljoen florin aan rente, iets wat ik absoluut niet begrijp. Want hoe leg je het aan de burgers van Aruba uit dat in deze tijden van de coronacrisis elke burger bijna 1.400 florin voor de komende zeven jaar extra kwijt is.

Daarnaast neemt de staatsschuld toe tot ruim 5 miljard florin ofwel een schuldquote van 127 procent van het bruto binnenlands product. Daarbij vraag ik mij dan af: wil je als land in de top tien van landen met de hoogste staatsschulden staan? Wil je de volgende generatie op deze manier opzadelen met dit probleem?

Eerder las ik dat premier Wever-Croes aangaf, dat ondanks alle moeilijkheden op Aruba en in de wereld, er vertrouwen gehouden moeten worden dat Aruba sterker uit deze crisis zal komen. Ik ben van mening dat dit niet de juiste manier is om sterker uit deze crisis te komen. Aruba had er verstandig aan gedaan om met ons te praten en niet publiekelijk over ons te praten.”

Bron: Antilliaans Dagblad