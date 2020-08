PIN gaat voor drie zetels | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Partido Inovashon Nashonal (PIN) laat zich niet uit het veld slaan nu Rennox Calmes met de enige zetel aan de haal is gegaan. Integendeel. De partij mikt op drie zetels bij de verkiezingen volgend jaar maart.

,,Binnen een coalitie hebben we dan meer zichtbare invloed”, zegt PIN-leider Suzy Camelia-Römer desgevraagd. Het streven naar meer zetels staat krachtig verwoord op de Facebookpagina van de partij: ‘Suzy Camelia-Römer: We gaan gewoon door…van 0 naar 3!’, luidt de boodschap.

Na de verkiezingen in 2017 behaalde PIN één zetel in het parlement en die werd tot vorige maand ingenomen door Rennox Calmes. Calmes heeft met de partij gebroken, maar zijn zetel niet ingeleverd. Hij zit nu als onafhankelijk lid in de Staten. Camelia-Römer, die de partij in maart 2017 heeft opgericht, verwacht niet dat de kwestie de ambities van PIN frustreert. ,,Het is natuurlijk vervelend, maar wij gaan gewoon door”, herhaalt zij haar woorden op Facebook.

Uitgangspunt van de campagne is ‘vorming’, waarbij de mens centraal staat. Camelia-Römer: ,,Dat koppelen we aan alle onderwerpen. Scholing en economie, de arbeidsmarkt. Scholing en gezondheid. Scholing en sociale omstandigheden, denk aan het overwinnen van armoede. Enzovoort.”

Camelia-Römer heeft 24 juli haar ontslag ingediend als PIN-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), omdat zij na het vertrek van Calmes als minister niet langer kon steunen op een lid in de Staten. De GMN-portefeuille heeft zij overgedragen aan minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).

Bron: Antilliaans Dagblad