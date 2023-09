DH | Government says none of its systems compromised

Bob van Huët | Algemeen Dagblad

MET VIDEO – Venezuela heeft 11.000 troepen ingezet om de controle te heroveren over de beruchte Tocorón-gevangenis, een van zijn grootste detentiecentra in het land. Binnen de muren had zich een soort resort ontwikkeld, inclusief een nachtclub en gokhallen.

De gevangenis, in het noorden van het land, was lange tijd in handen van de beruchte Tren de Aragua-bende. Die runde de gevangenis als een vakantiepark, naar verluidt inclusief een zwembad, gokhallen, een nachtclub en – volgens lokale media – zelfs een minidierentuin en een eigen bank.

Binnen de muren van het complex was veel mogelijk, aldus getuigen. Er waren marktstandjes, er werden dvd’s verkocht en medicijnen. De door gevangenen gerunde nachtclub deed goede zaken waarbij mensen van buiten naar de vele feesten konden komen. Verslaggevers van het Franse persbureau AFP zagen hoe na de actie van de militairen allerlei bijzondere spullen van gevangenen naar buiten werden gereden, onder meer motoren. Volgens de Venezolaanse autoriteiten zullen de zesduizend gevangenen van Tocorón worden overgebracht naar andere centra. Tot grote schrik van gedetineerden en familieleden die er geen slecht leven hadden.

Bende

De hoofdbewoner van de gevangenis, de Tren de Aragua-bende, is de meest invloedrijke criminele groep in Venezuela. Bendeleden hebben de hand in diverse criminele activiteiten in het hele land. In buurlanden heeft men dependances. Het aantal bendeleden wordt geschat op ongeveer vijfduizend, met als specialisaties ontvoeringen, overvallen, drugshandel, prostitutie, afpersing en illegale goudwinning. De bende had volledige controle over de Tocorón-gevangenis, waarbij leider Hector Guerrero Flores, die zeventien jaar uitzit voor moord en drugshandel, de scepter zwaaide. Hij kon er naar verluidt ook vrijelijk in en uit gaan, bewakers stonden buiten het complex maar maakten het hem nooit lastig.

Venezuela heeft 34 gevangenissen, maar slechts zeven worden gecontroleerd door de autoriteiten; de rest wordt geregeerd door de gevangenen. Deze operatie om de controle over de gevangenis te herstellen wordt gezien als een belangrijke stap in de strijd tegen criminele organisaties in Venezuela. Het land kampt met ernstige problemen in zijn gevangenissysteem, waaronder overbevolking en slechte detentie-omstandigheden, zoals gerapporteerd door de Venezolaanse Gevangenisobservatie. Achtereenvolgende regeringen hebben lang nagelaten om deze problemen aan te pakken, wat heeft geleid tot toenemend bendegeweld en onveiligheid in de gevangenissen.

