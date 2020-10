AD | Arubaanse minister-president onder bewaking na bedreiging met de dood

De Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes heeft gisterenavond (lokale tijd) in een korte videoboodschap verteld dat ze extra bewaking krijgt nadat er een bedreiging tegen haar leven is geuit.

De politie neemt de dreiging volgens haar heel serieus. Ze legt uit dat ze zelf niet van bewaking houdt, maar ze volgt het advies op. Ook omdat haar gezin gevaar loopt. ,,Ik houd heel veel van ze en wil dat ze geen enkele risico lopen,” aldus de minister-president.

Het gaat als gevolg van de coronacrisis economisch niet goed met Aruba. Wever-Croes weet niet of dat met de bedreiging te maken heeft. ,,Ik moet als gevolg van de situatie veel moeilijke beslissingen nemen, maar ik doe mijn beroep naar eer en geweten.”

Niet verwacht

Ze had een bedreiging tegen haar leven niet verwacht, maar zegt te realiseren dat het met haar functie te maken heeft. Volgens Wever-Croes is er veel onvrede en angst in de samenleving, maar dat rechtvaardigt volgens haar geen doodsbedreigingen.

Aruba is financieel voor een groot deel afhankelijk van toerisme, dat is door de coronacrisis flink gedaald. Daardoor hebben veel mensen hun inkomen achteruit zien gaan of hun baan verloren. Daarnaast zijn er veel coronabesmettingen op het eiland.

Vrijdag stierven drie mensen die waren besmet het het coronavirus. Daarmee is het aantal overledenen op dertig gekomen. In totaal 602 mensen zijn besmet, Ruim 3300 zijn hersteld.

Bron: Algemeen Dagblad