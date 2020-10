Agipro | Proces ‘Rouge et Noir’: wraking afgewezen, hoorzitting 20 oktober

ROME – Het proces tegen Francesco Corallo in de zaak “Rouge et noir” zal op 20 oktober worden hervat, inclusief de voormalige president van parlement, Gianfranco Fini, onder de verdachten.

Tijdens de hoorzitting van vandaag in het Hof van Rome, werd het panel van de Vierde Criminal Section opgeroepen om te beslissen over het verzoek om onthouding dat was ingediend door de advocaat van Giancarlo Tulliani, Alessandro Diddi, tegen de voorzitter van het panel, Roberta Palmisano.

Op basis van het verzoek is op voordracht van de president de tuchtprocedure tegen Diddi gestart, die betrekking heeft op de beroepsprocedure van Mafia Capitale, waarbij de advocaat betrokken was.

De vermeende profielen van onverenigbaarheid die door de advocaat van Tulliani’s werden gemeld wegens mogelijke “ernstige belangenverstrengelingen”, werden door de rechters afgewezen, waarvoor er geen voorwaarden zijn voor wraking van de president.

Het proces tegen Corallo kan daarom worden voortgezet met de geplande hoorzitting binnen 20 dagen, die zal worden gewijd aan de toelating van bewijsmateriaal.

De officier van justitie was al bevoegd verklaard om de eerste drie getuigen te citeren.

De procedure als geheel betreft vermeende onregelmatigheden die kenmerkend waren voor een reeks financiële transacties.

Dit proces begint met de transactie met betrekking tot het appartement in Montecarlo dat de broers Elisabetta en Giancarlo Tulliani in 2008 kochten van Alleanza Nazionale voor een prijs van 300.000 euro. Om deze vervolgens in 2015 met behulp van twee offshore bedrijven door te verkopen voor 1.360.000 duizend euro.

Naschrift KKC

Op 21 november 2016 heeft het Tribunale Civile e Penale in Rome een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Francesco Corallo, wegens verdenking van belastingontduiking, witwassen, verduistering en deelname aan een criminele organisatie.

Lees hier de aanklacht met betrekking tot grootschalige belastingontduiking, witwassen en omkoping van Italiaanse politici via Global Starnet in Sint Maarten (voormalig Atlantis World Goup en Betplus/BPlus genaamd). In de dagvaarding (in bezit van Knipselkrant Curacao) worden de volgende verdachten vermeld:

Francesco Corallo (Italie),

Rudolf Theodor Anna Baetsen (Roermond, Nederland)

Amedeo Laboccetta (Italie)

Alessandro La Monica (Italie)

Arturo Vespignani (Italie)

James Walfenzao (Aruba)

Catherine Wilma van Velze (Zaandam, Nederland)

Jonh David Sims (UK)

Andrew Victor William Greenfield (UK),

Mike Baljit Chahal (UK)

Giancarlo Tulliani (Italie)

Sergio Tilliani (Italie)

Verder staan in de dagvaarding een reeks Nederlandse, Curacaose, Arubaanse, Sint Maartense en Engelse financiële en fiscale dienstverleners genoemd die de verdenkingen zouden hebben gefaciliteerd.

Boven is een globale vertaling met behulp van Google translate van:

