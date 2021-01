PBC | Ruim 1000 claims tegen energiebedrijf Aqualectra

Persbureau Curacao

Willemstad Aqualectra heeft ruim 1000 claims binnengekregen na de serie van black-outs eind december en begin januari. De geclaimde schade bedraagt volgens directeur Darick Jones, ruim 70.000 gulden.

Ruim 60 procent van de claims is nog in behandeling. De stroomleverancier zegt toe met een compensatievoorstel te komen. Aqualectra is niet verzekerd tegen claims als gevolg van stroomuitval.

Door de black-outs is de maatschappij ook nog eens 1,7 miljoen gulden aan inkomsten misgelopen.

Het onderzoek naar de oorzaak van de stroomuitval heeft ook een ton gekost.