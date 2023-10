Democracy now! | Tuesday, October 10, 2023

Isabel Kouwenoord

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ vertellen vrouwen over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Dit keer spreken we Ichelle Mulder (34).

Afgelopen juli emigreerde ze samen met haar man Denny (33) en zoontje Shane (4) naar Curaçao.

’In januari vlogen we voor het eerst naar Curaçao, om te onderzoeken of het iets voor ons was. De taal was al een groot pluspunt.’

„Nederland past eigenlijk niet bij ons. We waren daar altijd druk, er stonden elke dag afspraken gepland en door mijn werk in de zorg – ik draaide veel avonddiensten – zag ik Denny bijna nooit meer. We wilden een relaxter leven en meer tijd met elkaar doorbrengen.”

Ichelle en haar man Denny stapten eind juli in het vliegtuig om hun droom waar te maken: emigreren naar het buitenland. „Op Curaçao genieten we van het leven.”

Knoop doorgehakt

De droom om in het buitenland te wonen ontstond ruim tien jaar geleden, legt Ichelle uit. „Tijdens een vakantie op Lanzarote kreeg Denny een baan aangeboden bij een duikschool. Duiken is zijn grote passie. De droom is daar ontstaan.”

Uiteindelijk durft het stel de stap nog niet te maken. „We gingen net samenwonen en hebben toen een huis in Nederland gekocht.” Toch blijft het buitenland lonken. Vorig jaar september werd de knoop definitief doorgehakt, hoewel de locatie nog niet vaststond. „Ons huis was al verkocht, maar we wisten nog niet waar we heen gingen. Dit was best spannend.”

Avontuur

Het zonovergoten Curaçao stond al een lange tijd op het lijstje als vakantiebestemming. „In januari vlogen we voor het eerst naar Curaçao, om te onderzoeken of het iets voor ons was. Of we daar echt een fijn gevoel zouden krijgen, wisten we niet. Maar de taal was al een groot pluspunt, want ze spreken Nederlands op het eiland. Dit was een fijn idee voor Shane, want hij gaat nu naar school. Het leven beviel na een maand enorm goed. In juli begon het avontuur echt.”

Terug in de tijd

Het stel kocht vanuit Nederland een stuk grond waar kavels op gebouwd worden voor de verhuur, maar ze hadden het gehele project nog niet in het echt gezien. „Het plan is om een resort te bouwen met drie bungalows. In een van de drie bungalows gaan we zelf wonen, maar de bouw duurt nog minstens een jaar. We wonen nu tijdelijk in een ander appartement, totdat alles af is.”

Ichelle komt er al snel achter dat veel dingen anders werken dan in Nederland. „Je gaat echt terug in de tijd. Veel dingen gaan hier nog met de hand, dit kost heel veel tijd en papierwerk. Zo hebben wij er acht maanden over gedaan om de hypotheek rond te krijgen. Dit geldt ook voor een telefoonabonnement. In Nederland zijn dit soort zaken binnen een half uurtje geregeld, maar op Curaçao kan het dagen duren. Dat is nog steeds wel even wennen.”

Geen vangnet

Ichelle is momenteel op zoek naar een nieuwe baan, terwijl Denny zijn oude baan als timmerman snel kon oppakken. „Denny werkte in Nederland ook als timmerman. Ik heb twee ochtenden meegelopen bij een kinderdagverblijf. Dat vond ik heel erg leuk, maar ik zoek liever iets wat ik onder schooltijd kan doen, misschien online.”

Het gezin heeft een hechte band met de familie, en merkt dat het dagelijkse leven zonder vangnet best lastig is. „In Nederland stonden de opa’s en oma’s altijd klaar. Hier zijn we op elkaar aangewezen. Er heerst momenteel krentenbaard (een huidinfectie) op het eiland, dus Shane zit al twee weken thuis, omdat het enorm besmettelijk is. Dat is soms best lastig.”

In Nederland waren de huishoudelijke taken beter verdeeld, maar nu Ichelle even zonder baan zit, neemt zij het huishouden voor haar rekening. „Ik doe alle huishoudelijke klusjes. In Nederland haalde Denny vaak de stofzuiger door het huis of gooide hij een was in de droger. Als ik avonddienst had deed hij het hele avondritueel met Shane. Hij nam ook de projecten in huis op zich. Als ik iets bedenk, voert hij het uit. Hij is tenslotte timmerman,” lacht Ichelle.

Aparte rekening

Het gezin is nog niet officieel uitgeschreven in Nederland, omdat het huis op Curaçao nog niet klaar is. Ze hebben daarom nog rekeningen lopen bij een Nederlandse bank.

„In Nederland hadden we een gezamenlijke rekening voor de vaste lasten, maar daarnaast hadden we ook nog apart van elkaar een rekening. Dat vonden wij erg fijn werken, want zo konden wij ons eigen ding doen. Dit willen wij op Curaçao ook zo houden.”

Tip

„Mijn tip aan anderen? Blijf niet dromen, maar stel concrete doelen op. Als het bij een droom blijft, gebeurt er vaak niks en krijg je achteraf spijt. Zet een droom om in een doel, dan kun je stappen gaan zetten. Wij hebben ook tien jaar gedroomd over ons avontuur, maar toen we werkelijk bezig waren met het doel, ging alles heel erg snel. Zo zaten we binnen tien maanden op het eiland, heerlijk in de zon.”

