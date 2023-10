BNR | Pensioenkorting tot 80 procent door ‘pokerspel’ Curaçaose regering

Auteur: Thijs Baas

Curaçao heeft op het allerlaatste moment nee gezegd tegen 660 miljoen euro. Nederland deed eerder een aanbod om met dat geld de noodlijdende pensioenverzekeraar Ennia te redden, maar dat aanbod sloeg Curaçao kort voor de deadline af.

‘Een pokerspel’ , noemt FD-correspondent Vasco van der Boon de houding van de landsregering van Curaçao.

Die landsregering handelt over de ruggen van de gepensioneerden en verzekerden op de eilanden, zegt Van der Boon. ‘Het grootste deel van de verzekeringspolissen en pensioenverzekeringen loopt bij Ennia.’ Volgens de Caribische eilandstaat zouden rentebetalingen en aflossingen op de aangeboden lening een te groot beslag leggen op zijn toch al krappe overheidsmiddelen, waarschuwde het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten eerder al.

‘De pot met geld van Ennia is vrijwel leeg: het heeft 80 procent te weinig geld om alle toezeggingen aan gepensioneerden en polishouders waar te maken’ FD-journalist Vasco van der Boon

De ontstane situatie is ‘heel vervelend’ voor de mensen, die een pensioenkorting van 80 procent boven het hoofd kan hangen. Curaçao probeert tegen nog gunstiger voorwaarden geld geleend te krijgen van Nederland en lijkt zelfs te hopen op een schenking. ‘De gok van de regering loopt zuur voor de bevolking af: aan de noodlening voor Ennia was ook een herfinanciering van coronanoodleningen van 1,2 miljard euro voor Curaçao en Sint Maarten gekoppeld.’

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Koninkrijksrelaties dat zij betreurt dat Curaçao vlak voor de uiterste deadline met deze beslissing komt. Nederland en Curaçao overlegden een half jaar intensief over de toekomst van het zieltogende Ennia. In augustus waren ambtenaren van beide landen tot een akkoord gekomen. Daar breekt de landsregering van Curaçao nu mee.

Hogere rente voor coronanoodleningen

Van Huffelen zal de coronanoodleningen wel herfinancieren, maar tegen een hogere (straf)rente, zegt Van der Boon. Dus vooralsnog lijkt de gok slecht af te lopen voor de machthebbers. Ongetwijfeld wordt op diplomatiek niveau doorgepraat, zegt Van der Boon. ‘Dit is het zwarte scenario dat Nederland had voorzien. Komend jaar zal gekeken worden of er alsnog een oplossing te vinden is voor de verzekeraar én voor de herfinanciering van de coronanoodleningen.’

Een nieuwe ronde pokeren, zou je haast zeggen, terwijl de pensioengerechtigden in onzekerheid moeten afwachten. Het scenario waar de landsregering in Curaçao nu heeft gekozen is in feite een sterfhuisconstructie. ‘De pot met geld van Ennia is vrijwel leeg: het heeft 80 procent te weinig geld om alle toezeggingen aan gepensioneerden en polishouders waar te maken. Het beetje geld dat er nog is wordt opgemaakt, de aanspraken van polishouders en gepensioneerden zullen worden gekort.’

Ennia zal voorlopig geen nieuwe klanten kunnen verwachten, dus nieuw geld zal er ook niet binnenstromen, zegt Van der Boon. Curaçao hoopt dat de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten de komende jaren ergens nog geld vind en de nood voor polishouders en gepensioneerden van Ennia kan lenigen. ‘Ja, dat is gewoon wensdenken.’

Bron: BNR