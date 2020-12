PBC | Grote verwarring op Curaçao over PCR-test op luchthaven

Persbureau Curacao

Bij de KLM op Curaçao is vandaag grote verwarring ontstaan over het tonen van een negatieve PCR-test voor vertrekkende passagiers.

Eerder vandaag meldde de KLM-regiomanager Cees Ursum dat vertrekkende passagiers een verklaring van een negatieve PCR-test moeten kunnen tonen bij vertrek. Nederland zou z’n verklaring eisen bij aankomst op Schiphol.

Naar nu blijkt is dat pas het geval voor vluchten die morgen vertrekken en woensdag aankomen.

Op de website van Buitenlandse Zaken is vandaag een correctie geplaatst. Er staat nu te lezen:

Wilt u Nederland inreizen vanuit Curaçao? Dan moet u vanaf dinsdag 29 december 2020 om 00.00 uur in veel gevallen een negatieve PCR-COVID-19 testuitslag laten zien bij aankomst in Nederland per vliegtuig, internationale trein- of busverbinding of schip. Dit is één van de Nederlandse maatregelen om de import en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als u vanuit Curaçao terugkomt in Nederland gaat u tien dagen in thuisquarantaine.