PBC | Explosieve stijging relationeel geweld op Curaçao

Persbureau Curacao

Curaçao kende een ongewoon explosieve stijging van relationeel geweld in 2020. 190 keer moest de politie optreden omdat het misging tussen partners en echtgenoten.

In 2019 was dat 120 keer. Een stijging van bijna 60 procent. Dat blijkt uit de criminaliteitscijfers die donderdag zijn gepresenteerd.

168 keer resulteerde dat in een aanhouding. 117 mannen en 51 vrouwen werden in de boeien geslagen.

De stijging is in bijna elke maand zichtbaar en begon al voor Covid. Maar bij het begin van de lockdown in maart verdubbelde het aantal gevallen naar 33. Ook de daarop volgende maanden tot september steken eruit.

