Opinie | Een nieuwe nationale identiteit?

De afgelopen dagen hebben er in diverse dagbladen grote advertenties gestaan afkomstig van de Regering van Curacao, waarin vrijwilligers (met expertise) worden opgeroepen om onderdeel te vormen van het Comite Nationaal Embleem. Het comité heeft tot taak om de Regering te adviseren in het creeren van een nieuw nationaal embleem voor Curacao en om de Regering te assisteren in de implementatie daarvan.

Ik vermoed dat gaat om het ontwerpen van een nieuw heraldisch wapenschild voor Curacao. De lezer wordt in de aanhef uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het creëren van een nieuwe nationale identiteit. Daarmee begint voor mij reeds de onduidelijkheid want eerlijk gezegd, weet ik niet wat ik mij zou moeten voorstellen van onze huidige nationale identiteit en zover die bekend is, wat de reden is waarom die thans vernieuwd moet worden en wat de nieuwe identiteit alsdan zou moeten behelzen. Mogelijk kan de regering dat uitleggen.

Verder mag ik er op wijzen dat het ontwerpen van een heraldisch wapenschild een zaak is die aan experts moet worden overgelaten, mensen die thuis zijn in het heraldische systeem, de -kunst en -kunde, en dus op de hoogte zijn van de symboliek van de daarin opgenomen voorwerpen (kroon, helm, schip, leeuw, schildhouders, enz.) , de betekenis kennen van gehanteerde kleuren en van het hoe en waarom van de vlakverdeling van het schild ( in kwadranten, middenschild, hartschild, enz.).

Dit zijn allemaal aspecten die in de heraldiek een specifieke betekenis/funktie hebben die vaak voort gekomen is uit historische gebeurtenissen. Het huidige wapenschild van Curaçao is en fraai voorbeeld van eerbiedwaardige en esthetische heraldiek, en ziet er typografisch/stilistisch prachtig uit, ik zou niet weten wat daaraan te verbeteren of waarom het vervangen zou moeten worden.

Maar aangezien ik in het duister tast over de nieuwe nationale identiteit waar wij blijkbaar op zoek naar zijn (kan iemand mij op weg helpen?), kan ik niet ingaan op eventuele bezwaren die tegen het huidige wapenschild zouden kunnen gelden. In de wereld van grafisch ontwerpen geldt in ieder geval een gouden regel: “Never change a good brand”, een les die o.a. Coca Cola the hard way geleerd heeft.

Wij moeten ophouden met beunhazerij, het ontwerpen van een wapenschild vergt vakmanschap en kan niet worden overgelaten aan burgers die denken dat omdat zij wat foefjes kunnen uithalen met fotoshop-programma’s of aardig kunnen schetsen, plotseling grafische ontwerpers zijn geworden.

Dit nog afgezien van het feit dat hoogstwaarschijnlijk geen van de personen die worden opgeroepen thuis is in de wereld van de heraldiek en dus ook geen besef hebben waarmee zij bezig zijn. Ik heb nooit gesnapt waarom als het gaat om het tot stand brengen van financieel/administratieve producten er professionele accountants of boekhouddeskundigen worden ingehuurd en als het gaat om ICT-problematieken de expertise van communicatie/netwerk-deskundigen wordt gezocht, maar wanneer het gaat om het vervaardigen van grafische produkten plotseling iedereen capabel is en dat het inhuren van een grafisch ontwerper als een volstrekt overbodige luxe wordt beschouwd. Schoenmaker blijf bij je leest!

Wij vragen de burger ook niet om de regering te helpen met de opstelling van de landsbegroting. Voor zover wij een nieuw wapenschild willen hebben (nogmaals, ik zou niet weten waarom) laat het ontwerpen daarvan dan over aan een team van heraldieke experts samen met grafische ontwerpers, laat hun een aantal ontwerpen maken en leg die dan vervolgens voor aan een comité van wijze mannen en vrouwen.

Curacao is qua bestuurlijk niveau reeds erg aan het afglijden, wij hoeven dat beschamende beeld niet nog eens een keer te versterken door met een verminkt en onprofessioneel beeldmerk onszelf belachelijk te gaan staan maken (Wat gaat het worden, Kompa Nanzi dansend met een geit, een kadushi cactus met strohoed op of een uit de boeien springende dividivi boom? Ik moet er niet aan denken!) .

Welke overheidsdienst dit soort ondoordachte projecten bedenkt weet ik niet, het lijkt of de ambtenarij niets beters te doen heeft terwijl het land een ernstige crisis door maakt welke maakt dat er eigenlijk geen ruimte zou moeten bestaan voor dit soort onnodige spielerei.

Waar liggen in hemelsnaam onze prioriteiten?

GEORGE LICHTVELD