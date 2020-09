Nu.cw | ‘Plachi di Dia beste maatregel tegen corona’

Herinvoering van Plachi di dia is de beste maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zegt internist Jeanne Koeijers tegen NU.cw. Koeijers is voorzitter van het Outbreak Management Team van het ziekenhuis, maar spreekt op persoonlijke titel als ze pleit voor herinvoering van Plachi di Dia.

Bij Plachi di Dia worden mensen beperkt in het gebruik van hun auto. Koeijers vond twee dagen per week de straat op mogen, zoals dat werd ingevoerd in april, wel weinig. “Als je zou zeggen vier keer per week mag je de straat op, en je mag sowieso wel gaan werken, want onze economie moet wel blijven draaien, en je blijft drie per week thuis, dan zou dat al helpen”, aldus Koeijers.

“Het is heel moeilijk om te beseffen wat het is om te vechten voor je leven, als je dat zelf nog nooit hebt meegemaakt. De bevolking moet er stil bij staan dat er ook bij hun aan de deur geklopt kan worden”, aldus Koeijers.

De internist roept haar mede-Curacaoënaars op zich aan de regels te houden. “Hou geen fuiven, ga niet naar feesten en vermijd plekken waar veel mensen zijn, want dat zijn de plekken waar je met veel mensen in aanraking komt.”

Bron: Nu.cw