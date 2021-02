DolfijnFM | Lot Cinelandia maandag behandeld in de rechtbank

Maandag beslist de rechtbank of Cinelandia direct tegen de vlakte gaat of niet. Dan dient het kort geding dat is aangespannen door monumenten organisaties.

Zij willen het bevel tot sloop dat afgegeven is aan de eigenaar van het pand van tafel. Dat er snel iets gedaan moet worden staat niet ter discussie.

Het pand verkeert in zeer slechte staat, volgens de overheid is er direct instortingsgevaar.

Bron: DolfijnFM