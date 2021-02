BI | Trump heeft eindelijk zijn belastingpapieren overgedragen aan openbare aanklagers in New York: een goudmijn aan informatie

Sonam Sheth

Na een lang juridisch gevecht heeft het kantoor van de openbaar aanklager in Manhattan de belastingpapieren van voormalig president Donald Trump ontvangen.

Openbare aanklagers in Manhattan hebben na een lang juridisch gevecht de belastingaangiften van voormalig president Donald Trump in handen.

Maandag wees het Hooggerechtshof het laatste verzoek van Trump af om vrijgave van de documenten te voorkomen.

De documenten vormen de kern van meerdere strafrechtelijke onderzoeken naar de financiële handel en wandel van de oud-president.

CNN meldde donderdag dat de aanklagers de documenten maandag in hun bezit hebben gekregen, een paar uur nadat het Hooggerechtshof een laatste poging van Trump om vrijgave te voorkomen had afgewezen.

De financiële documenten van de oud-president vormen de kern van verschillende onderzoeken die gaan over de vraag of Trump wetten heeft overtreden of dat organen die hij controleerde dat hebben gedaan.

De aanklagers in Manhattan zijn vooral geïnteresseerd in de vraag of de Trump Organization wetten die gelden in New York heeft geschonden door tijdens de verkiezingscampagne van 2016 zwijggeld te betalen aan een vrouw die zei aan het begin van de eeuw een affaire te hebben gehad met Trump.

Waar het onderzoek zich precies op richt is niet duidelijk, maar uit rechtbankdocumenten die in september zijn ingediend blijkt dat Trump mogelijk zal worden aangeklaagd voor belastingfraude.

In de documenten wordt uitvoerig melding gemaakt van eerdere publicaties over de financiën van Trump als reden om acht jaar en miljoenen pagina’s van zijn belastingaangiften op te vragen.

Toen de zaak voor het eerst bij het Hooggerechtshof belandde, stelden de advocaten van Trump dat de president “absolute immuniteit” heeft voor welk strafrechtelijk onderzoek dan ook zolang hij in het Witte Huis verblijft.

Afgelopen juli gaf het Hooggerechtshof de aanklagers in Manhattan gelijk (met zeven stemmen voor en twee stemmen tegen), maar Trump kreeg wel wel de gelegenheid om de dagvaarding op andere gronden aan te vechten bij lagere rechtbanken.

Een maand later wees een federale rechter het verzoek van Trump om de dagvaarding tegen te houden opnieuw af en werd het optreden van de president beschreven als een “ongekend, verreikend en gevaarlijk” ten aanzien van de wet.

Belastingpapieren van Trump: belangrijke bron voor justitie in New York

Nu het Hooggerechtshof de weg heeft vrijgemaakt om de belastingpapieren op te vragen, hebben aanklagers in New York toegang tot een schat aan informatie over de complexe financiële huishouding van Trump.

Michael Cohen, de voormalige persoonlijke advocaat van Trump, verklaarde in 2019 tijdens een getuigenis in het Congres dat Trump meerdere malen de waarde van zijn vermogen hoger of juist lager heeft voorgesteld om leningen te kunnen afsluiten dan wel voor belastingdoeleinden.

Cohen legde zijn verklaring af nadat hij zich schuldig had verklaard aan meerdere aanklachten van de openbare aanklagers in Manhattan en speciaal aanklager Robert Mueller.

Volgens meerdere media hield Trump er twee boekhoudingen op na van zijn bezittingen. Dat wijst op potentiële fraude en maakt de verklaring van Cohen geloofwaardiger.

In 2019 stapte een klokkenluider van de Amerikaanse belastingdienst IRS naar voren die stelde dat er “ongepaste pogingen” waren gedaan om de controles te beïnvloeden die de Amerikaanse belastingdienst uitvoert op de aangiften van Trump. En afgelopen jaar kwam The New York Times met het explosieve verhaal dat Trump in 2016 en 2017 slechts 750 dollar aan inkomstenbelasting heeft betaald.

