PBC | Centrale Bank: Aanzienlijke risico’s bedreigen economische groei Curaçao

Oranjestad – De Uncle Louis Store in San Nicolas heeft de publieksprijs ‘Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2023’ gewonnen.

De Stichting Monumentenfonds Aruba heeft dit bericht donderdag ontvangen uit Nederland. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds en Nederland Monumentenland maakten de winnaars bekend.

Ze kregen hun prijs uitgereikt door staatssecretaris Gunay Uslu. De Uncle Louis Store is het enige monument buiten Nederland dat in de prijzen viel. Het Tuighuis in Den Bosch won in de categorie ‘Zakelijk’ en het monument in Culemborg won in de categorie ‘Particulier’.

Het is de tweede keer dat de Uncle Louis Store een prijs wint. In 2022 won het monument de Pieter van Vollenhovenprijs (herbestemmingsprijs) en nu dus een erfgoedprijs.

De Uncle Louis Store is een monument dat gebouwd is in 1951. Het gebouw wordt duurzaam gebruikt. Zo zijn de originele tegels tijdens de renovatie gebruikt. Zonnepanelen houden het gebouw lekker koel. Regenwater wordt opgevangen en gebruikt om de toiletten te spoelen en de planten buiten water te geven. De originele houten ramen zitten er nog in, met dubbel glas er voor. Zo blijft de temperatuur binnen koel. Het gebouw is geschikt gemaakt voor rolstoelgebruikers en slechtzienden.

Veel monumenten op Aruba worden niet op deze duurzame manier gebruikt. Het was dan ook een uitdaging om tijdens de restauratie rekening te houden met al deze aspecten.

De Stichting Monumentenfonds is trots op het winnen van deze prijs en bedankt alle betrokken instanties. Dat zijn Directie Natuur en Milieu, Archiosa, Van Kessel Havenbouw, RBC Royal Bank, Favi (stichting voor slechtzienden). Ateliers ‘89, families van Uncle Louise en familie Nisbet.

