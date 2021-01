AntilliaansDagblad | Financiers carnaval Sint Maarten trekken zich terug

Philipsburg – Verwijzend naar gezondheids- en veiligheidsproblemen en een gebrek aan informatie van de St. Maarten Carnival Development Foundation (SCDF), trekken drie van de hoofdsponsors van het evenement hun steun in voor het organiseren van het carnavalsfeest op Sint Maarten in april 2021.

Het gaat om de hoofdsponsors Motorworld, International Liquor and Tobacco Trading (ILTT) en TelEm Group.

Dit brengt de financiële levensvatbaarheid van het carnavalsfeest 2021 in gevaar, aangezien het grootste deel van het geld om het evenement te organiseren afkomstig is van particuliere sponsoring, zo meldt The Daily Herald.

In een gezamenlijk ondertekende brief aan SCDF-voorzitter Alston Lourens brachten de drie sponsors hem op de hoogte van een bijeenkomst die ze op donderdag 21 januari hebben gehad, waarbij het besluit om de steun in te trekken, is genomen.

Allen uitten hun bezorgdheid over het feit dat de organisatoren van het carnaval ondanks de aanhoudende Covid-19-pandemie op Sint Maarten en de rest van de wereld, van plan zijn door te gaan met het belangrijkste toeristische evenement van het eiland. De drie sponsors uitten ook hun ‘teleurstelling’ in SCDF omdat ze hen niet eerst hadden geïnformeerd voordat ze van derden over de beslissing moesten horen.

,,Na zorgvuldige beraadslaging zijn wij unaniem in onze mening dat, ongeacht de culturele, toeristische en economische voordelen die uw beslissing motiveren, de gezondheid en veiligheid van de gemeenschap van het allergrootste belang moeten blijven. We spreken daarom gezamenlijk af dat we onze sponsoring van het carnaval van 2021 zullen intrekken”, schreven de drie hoofdsponsors in hun brief aan de voorzitter van het SCDF.

De brief gaat verder: ,,SCDF kan er zeker van zijn dat dit een hartverscheurende, maar weloverwogen beslissing is van onze kant als langdurige sponsors van het Sint Maarten Carnaval. Wij zijn ons bewust van de financiële consequenties die dit met zich meebrengt; we zijn echter van mening dat onze beslissing stevig verankerd is in onze verantwoordelijkheden als goede zakelijke burgers die niet alleen geven om onze merken en producten, maar ook om de bredere gemeenschap die we dienen.

Het verlies is niet alleen voor SCDF en andere belanghebbenden; als sponsors zullen we ook de zichtbaarheid verliezen die we genoten van het feit dat we deel uitmaakten van het carnaval, evenals tal van branding, gemeenschapsbetrokkenheid en verkoopkansen.”

De sponsors waren het er allemaal over eens dat het verstrekken van extra sponsoring, naast de reeds toegezegde fondsen, voor carnaval op dit moment niet van de allergrootste prioriteit is, aangezien het hun vermogen vermindert om veel ontberingen onder de gemeenschap aan te pakken. In de brief worden de organisatoren van het carnaval geadviseerd hoe ze het beste verder konden gaan: het carnaval uit te stellen naar een latere datum in het jaar waarop meer garanties voor gezondheid en veiligheid kunnen worden gegeven, samen met de mogelijkheid om het coronavirusvaccin onder de bewoners van St. Maarten uit te rollen.

De drie hoofdsponsors stelden in hun brief dat zij zich als partners van het carnaval blijven inzetten voor de toekomst van ‘dit belangrijke evenement voor de inwoners van Sint Maarten en de viering van de lokale cultuur’.

Bron: Antilliaans Dagblad