Antilliaans Dagblad | Oppositie voelt zich miskend

Willemstad – In de Staten was het gisteren ongebruikelijk rustig. Dit was dan ook bij hoge uitzondering de setting van een kort geding en dan nog wel van een beoogd Statenlid tegen alle twintig zittende parlementariërs.

Maar als die dan zelf het woord mogen voeren van de rechter, lopen de gemoederen toch op. PAR-Statenlid Stephen Walroud zegt te hopen dat ten minste één van de leden van de oppositie die tot nu toe niet meewerkten aan het behandelen van de geloofsbrieven van Shaheen Elhage ‘tot het inzicht komt om dat nu wel te doen, zodat de gouverneur niet hoeft in te grijpen’.

,,Hopelijk overheerst dat gevoel van fatsoen”, zegt Walroud die dan vooral denkt aan Marilyn Moses (MP). Moses reageert direct. ,,Fatsoen is ook dat als een parlementariër tot twee keer toe vragen stelt om duidelijkheid te krijgen over artikelen in de kiesregeling, er dan een antwoord wordt gegeven. Ik heb geen antwoord gekregen. Hoe we met elkaar omgaan, dát is ook fatsoen.”

MFK-fractieleider Gilmar Pisas heeft eenzelfde ervaring als Moses. ,,We hebben brieven gestuurd aan de Statenvoorzitter met het verzoek om binnen het parlement over de situatie te praten. Maar we hebben geen antwoord gekregen, er wordt nooit naar ons geluisterd.”

En als rechter Kimberly Lasten dan van hem wil weten wat dat met beoogd Statenlid Shaheen Elhage (PAR) heeft te maken, wordt Pisas opeens fel. ,,Dit gaat over de irritaties die bij ons leven. De manier waarop wij behandeld worden door met name de Statenvoorzitter. Het is onmenselijk, vernederend en discriminerend. Ook de minderheid in het parlement moet gerespecteerd worden.”

Charles Cooper (MFK) verwoordt kort maar bondig de missie van een deel van de oppositie: de regering moet naar huis. ,,Elke mogelijkheid die ik heb, grijp ik aan om daarvoor te zorgen. Vergaderingen worden niet opgeroepen. Zoals u uw wapens als rechter gebruikt als u ons beschuldigd van het plegen van een onrechtmatige daad, zo zal ik als politicus mijn wapens gebruiken.”

PAR-lid Jeser El Ayoubi vraagt zich af wat hij daar doet in een kort geding en wijst op de gevolgen van de coronacrisis. ,,Op Curaçao zijn er 40.000 voedselpakketten verdeeld. Het land heeft grote sociale en economische problemen. En op zo’n moment moeten wij tien leden ertoe bewegen hun werk te doen. Zij beletten ons te doen wat nu dringend nodig is.”

Wat El Ayoubi betreft draait de zaak om meer dan de geloofsbrieven van zijn partijgenoot Elhage. ,,Dit gaat over ethische principes en morele waarden.”

Bron: Antilliaans Dagblad