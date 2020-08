Antilliaans Dagblad | Nachtclubs twee weken gesloten

Willemstad – Uit voorzorg zijn sinds gisteren nachtclubs die in een gesloten ruimte zijn gevestigd, niet toegankelijk voor publiek.

Dit is om te voorkomen dat op Curaçao een ‘super spread event’ plaatsvindt net als op Aruba, waarbij veel mensen tegelijkertijd besmet raken met het coronavirus. De maatregel geldt in principe voor twee weken.

Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbluth gistermiddag bekendgemaakt. Curaçao kent sinds afgelopen donderdag geen actieve gevallen van Covid-19 meer. ,,Daar hebben we veel voor moeten opofferen”, stelt Gerstenbluth. ,,En nu willen we het zo houden, dat iedereen op Curaçao veilig is.”

Tegelijkertijd is de epidemioloog zich bewust van de situatie op buureiland Aruba, waar deze week elke dag sprake is geweest van een grote stijging van het aantal besmettingen.

,,Juist daarom hebben we eerst een negatief reisadvies afgegeven voor Aruba en daarna de classificatie verder opgedreven, wat inhoudt dat men niet zomaar van Aruba naar Curaçao kan reizen. Wie dat wel om dringende redenen moet doen, moet eerst om toestemming vragen en moet dan verplicht in quarantaine. We hopen uiteraard dat deze situatie tijdelijk is en dat men – als de situatie eenmaal verbetert – weer deze kant op kan komen en niet in quarantaine hoeft te worden geplaatst.”

Maar vooralsnog is dat niet het geval en ‘moeten we zo veel mogelijk voor onszelf zorgen en proberen ons veilig te houden’. Vanuit Curaçao zijn in de afgelopen twee weken verschillende mensen naar Aruba gereisd voor een korte vakantie en hebben vanuit Aruba ook mensen Curaçao bezocht. Deze personen kunnen op Aruba besmet zijn geraakt met het virus en worden dringend verzocht contact op te nemen met GGD via het nummer 9345, die dan een afspraak maakt om thuis te komen testen.

Wetende dat verschillende mensen de afgelopen weken op en neer hebben gereisd tussen de eilanden, is gisteren na overleg met de nachtclubeigenaren en het verantwoordelijke ministerie en uit voorzorg besloten (gesloten) nachtclubs voor de komende twee weken te sluiten. Feesten in open ruimtes zijn nog wel toegestaan.

,,Maar ook hier moet je voor jezelf blijven zorgen. Tref dus de nodige voorzorgsmaatregelen. Houd afstand en liever nog: blijf thuis.”

Met de maatregel om nachtclubs tijdelijk te sluiten, wil men een ‘super spread event’ voorkomen zoals op Aruba het geval is geweest. ,,Je hebt dan veel mensen bij elkaar in een gesloten ruimte. Er hoeven dan maar een paar virusdragers tussen te zitten met een hoge concentratie van het virus in hun systeem en het virus wordt in grote snelheid verspreid. De indicatie is dat dit op Aruba is gebeurd en dat daarom in korte tijd veel mensen besmet zijn geraakt.”

Na twee weken wordt de situatie geëvalueerd. Als het risico op besmetting is verminderd, kan de maatregel terug worden gedraaid.

Bron: Antilliaans Dagblad