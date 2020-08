Telegraaf | Guus Hiddink: ’Ik teken pas als zaken zijn afgehandeld’

Jeroen Kapteyns

Guus Hiddink is overvallen door de negatieve reactie van Remko Bicentini. De nieuwe bondscoach van Curaçao verkeerde in de veronderstelling dat de voetbalbond van het Antilliaanse eiland de zaken met zijn voorganger correct had afgehandeld, maar die reageerde afgelopen weekend verbijsterd op de gang van zaken.

Pas uren nadat in de media was gekomen, dat Hiddink de nieuwe bondscoach was, kreeg Bicentini een mail van de Curaçaose voetbalbond over zijn congé. Hiddink is niet blij met de gang van zaken. „Ik heb nog geen handtekening gezet. En dat ga ik ook niet doen, voordat alles keurig netjes is afgehandeld.”

Bicentini liet zich ook kritisch uit over Hiddink, maar die benadrukt dat hij in de besprekingen met de voetbalbond juist heeft aangegeven, dat met Bicentini op een correcte wijze moest worden omgesprongen. „Ik heb zelf ook aan de andere kant gezeten. Daarom heb ik de bond ook gezegd: ’vrienden, jullie hebben mij gevraagd, maar jullie moeten wel alles keurig netjes afhandelen’. Als ik nu al het rumoer hoor, dan moet ik concluderen dat het niet klopt, dat alles netjes is afgehandeld, zoals mij gezegd is. Dat zal dan eerst moeten gebeuren. Zo lang dat loopt, wacht ik met verder praten, laat staan dat ik nu een handtekening zet.”

Vrijdag werd bekend dat Hiddink aan de slag gaat als bondscoach van Curaçao. De 73-jarige oud-bondscoach van Nederland (tweemaal), Zuid-Korea, Australië, Rusland en Turkije wil met het eiland naar het WK 2022 in Qatar. Curaçao timmert al een paar jaar aan de weg met voornamelijk in Nederland opgeleide en actieve internationals.

Onder leiding van Bicentini bereikte Curaçao vorig jaar een historische kwartfinaleplaats op de Gold Cup. „De bond wil naar een andere organisatie en vandaar dat ze mij gevraagd hebben als technisch directeur en bondscoach. Op termijn ga ik verder met Maduro, want die zit in principe ook in het team, als alles doorgaat. Die moet doorgroeien naar de volgende positie. Qua organisatie is als teammanager Bertus Holkema (die jarenlang de beveiliging van Oranje organiseerde, red.) erbij gekomen, die ervoor moet zorgen, dat alles wat strakker en beter georganiseerd gaat worden. Dat is de wens, maar de consequentie is wel, dat je de bestaande situatie goed afrondt.”

Hiddink heeft naar aanleiding van de uitlatingen van Bicentini geen contact opgenomen met de Wijchenaar. „Eerder dit jaar heb ik hem een keer gesproken, maar de laatste dagen niet”, aldus Hiddink, die meeleeft. „Bij alle pijn die er toch al bij zit, moet het wel netjes worden afgehandeld. Ik verwacht daar wel snel iets over te horen van de president.”

Er zit enige tijdsdruk op, want in de komende interlandperiode van volgende week heeft Hiddink al een eerste trainingskamp gepland. „Het is de bedoeling dat we de groep dan bij elkaar roepen voor een trainingskamp op De Veluwe. Bertus Holkema is daar nu al mee bezig. Of het allemaal doorgaat, hangt af van wat er nu gaat gebeuren.” Op de Veluwe wil Hiddink het team voorbereiden op de WK-kwalificatiewedstrijden die gepland staan voor oktober en november.

Hiddink heeft zin in het Caribische avontuur en kijkt uit naar de beoogde samenwerking met Hedwiges Maduro. „Er staat een aardige groep en er zitten links en rechts nog behoorlijk wat interessante spelers. Daar gaan we wel naar kijken”, aldus de ervaren oefenmeester, die hoopt potentiële internationals, die nog niet voor de nationale ploeg uitkwamen te verleiden dit alsnog te doen. Onder hen onder meer oud-PSV’er Jürgen Locadia.

„Het is een zware weg naar het WK, want je moet meerdere ronden door, maar het is niet onmogelijk. Het is een prachtig doel om naar toe te werken. Maar nogmaals: alles onder voorbehoud. Eerst moet het goed geregeld worden, zodat ik kan tekenen. Anders blijf ik weg”.

Bron: Telegraaf