PBC | Inspectie doet opvallende vondst in toko Tera Kòra

WILLEMSTAD – Een opvallende vondst van de Inspectie in een toko in Tera Kòra. Daar had de eigenaar grote verpakkingen rijst geopend en die in eigen kleinere zakjes gedaan voor de verkoop.

Uiteraard voor een hogere prijs.

De hele handel is in beslag genomen, omdat verkoop zonder etiket niet is toegestaan.

De consument weet niet wat voor rijst hij koopt en ook niet of het al over datum is. Wie dit soort zaken aantreft, kan de Inspectie inlichten op 5111444.

