PBC | Drastische afname van inbraken op Curaçao in 2020

Het aantal inbraken op Curaçao is in 2020 fors afgenomen. Zowel de woning- en bedrijfsinbraken als auto-inbraken.

Van de 1646 inbraken IN 2019 liep het aantal terug naar 775. Een afname van 53 procent.

Zo nam het aantal woninginbraken af van 665 in 2019 naar 292 vorig jaar. Een afname van 56 procent. De daling begon al in januari, zodat een direct verband met covid niet aannemelijk is. Al was de daling in de beginmaanden van de lockdown wel spectaculair.

Het aantal bedrijfsinbraken nam ook af, ook als was dat wat minder in vergelijking met woningen. Over de hele linie is er van invloed van covid niets te zien.

Auto-inbraken

Ook het aantal auto-inbraken is gedaald. Van 733 in 2019 naar 283 vorig jaar. Een afname van ruim 60 procent.

In deze categorie is er wel een verband te leggen met de coronamaatregelen. De daling begint in maart en duurt het hele jaar. Volgens de politie heeft de drastische afname van auto-inbraken te maken met het feit dat er minder toeristen op het eiland zijn geweest met een huurauto, maar ook omdat er minder evenementen en activiteiten zijn geweest. Criminelen richten zich vaak daar vaak op om in auto’s in te breken. Toeristen worden gezien als een makkelijk doelwit.

