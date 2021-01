Nu.cw | Boodschap Knops aan Aruba: “Hoe sneller de crisis wordt opgelost, des te eerder kunnen we verder”

,,Deze crisis is te groot voor Aruba. Nederland biedt hulp, maar de Arubaanse regering moet zorgen voor de noodzakelijke hervormingen om ook op de lange termijn te zorgen voor een stabiele toekomst voor het land.”

Dat is de conclusie die staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft getrokken aan het einde van zijn bezoek aan Aruba.

Knops ging deze week tijdens zijn tweedaags bezoek op Aruba onder meer op audiëntie bij gouverneur Alfonso Boekhoudt en bracht een bezoek aan het Dr. Horacio Oduber Hospital. Vervolgens vonden er gesprekken plaats met respectievelijk minister-president Evelyn Wever-Croes, minister Andin Bikker van Justitie, de ministerraad en procureur-generaal Brote ter Steege.

Ook ging de staatssecretaris langs bij het Rode Kruis, de Aruba Hotel and Tourism Association en de voedselbank om de gevolgen van het coronavirus op het eiland te bespreken. Hij bezocht ook Fundacion pa Hende Muher den Dificultad.

,,Wat ik gezien heb, is dat Covid-19 enorme impact heeft gehad op Aruba”, zei staatsecretaris Knops. “Ik ben blij dat Nederland snel hulp kon bieden en dat nog steeds doet. In de Rijksministerraad gaat het altijd over vier landen, want het Koninkrijk bestaat uit vier landen.”

Knops benadrukte dat de economie van Aruba al voor de crisis kwetsbaar was. ,,De maatregelen die we hebben afgesproken moeten doorgaan. Het kan niet anders, want anders komen we nooit bij een oplossing.”

De staatssecretaris ergert zich aan mensen die een relatief klein deel van hun salaris moeten inleveren, vanwege de maatregelen en daar over mopperen. ,,Ik ben geweest bij mensen die helemaal niets meer hebben, omdat ze hun werk kwijt zijn. Het is toch niet teveel gevraagd van mensen die hun werk nog wel hebben om uit solidariteit iets te doen voor hen?”

“Het is nu alle hens aan dek. Hoe sneller de crisis wordt opgelost, des te eerder kunnen we verder. Nu moeten er harde maatregelen genomen worden. Voor hoelang en of er nog meer zal moeten gebeuren? Niemand die op dit moment weet hoe de toekomst er uit gaat zien”, zei Knops tijdens de afsluitende persconferentie.

De bewindsman gaf verder aan: ,,Aruba blijft voorlopig afhankelijk van Nederland, onder meer doordat Nederland leningen verstrekt. En aan die leningen kleven voorwaarden.”

Na het bezoek aan Aruba vertrok Knops naar St. Maarten. Tijdens zijn werkbezoek van 3 tot en met 7 februari bezoekt de staatssecretaris achtereenvolgens Bonaire, Aruba en St. Maarten.

Bron: 24 ora.com

Bron: Nu.cw