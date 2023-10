NTR | ‘Bonaire moet meer profiteren van status bijzondere gemeente’

Het is vandaag 13 jaar geleden dat Bonaire een ‘bijzondere gemeente’ van Nederland is geworden. In hoeverre is dat een goede keuze geweest? Dit vinden de lokale partijen.

In aanloop naar de lokale verkiezingen verzamelde Caribisch Netwerk de politieke standpunten hierover. Alle partijen, op PDB (Demokrat) na, vinden dat Bonaire in de toekomst een autonoom land zou moeten worden. Al geven ze toe dat dat niet iets is wat realistisch is op de korte termijn.

“Op een gegeven moment moet we daar wel naartoe gaan, maar we zijn daar nu nog niet klaar voor”, zegt Hennyson Thielman van coalitiepartij MPB. “Eerst moeten we genoeg inkomsten en middelen hebben om dat te kunnen dragen.”

De andere coalitiepartij, UPB, denkt ook dat Bonaire daar nog niet klaar voor is. “In de toekomst misschien, maar nu moeten we zorgen dat wat we nu hebben goed functioneert”, zegt Jona Chirino-Felida. “We moeten meer zelfstandigheid creëren in de structuur die we nu hebben.”

PDB/Demokrat (3 zetels) vindt dat de huidige structuur moet blijven. “Een openbaar lichaam, geeft genoeg ruimte om taken autonoom te doen”, zegt Clark Abraham. “Bonaire moet wel meer autonomie krijgen, zodat de bevolking directe inspraak heeft.”

Daisy Coffie van M21, die een zetel heeft in de eilandraad, vindt dat Bonaire zich daar eerst op moet voorbereiden. “We moeten de huidige structuur behouden en het maximale eruit halen om ons te kunnen voorbereiden op die volgende stap”, aldus Coffie. “Dat gebeurt niet morgen.”

‘Tijd voor nieuw referendum’ In 2015 heeft twee derde van de Bonairianen ‘nee’ gestemd tegen de huidige band met Nederland. Maar doordat de opkomst te laag was, werd het referendum ongeldig verklaard. Er zou een tweede referendum volgen, maar daar is het nog niet van gekomen. M21 en PDB/Demokrat staan open voor een nieuw referendum. “Er moeten altijd referenda mogelijk zijn, vooral over de invulling”, zegt Clark Abraham (Demokrat). “Dan kun je duidelijke afspraken maken over alle taken en verantwoordelijkheden.” Daisy Coffie (M21) is ook voor een nieuw referendum. “We moeten nieuwe regelingen treffen binnen deze staatkundige structuur.” De coalitiepartijen MPB en UPB zien een nieuw referendum niet zitten. “Je komt er niet door alleen te blijven praten over de structuur”, zegt Hennyson Thielman van de MPB. “In de afgelopen jaren hebben we geprobeerd om goed samen te werken met de ministeries. We hebben gezien dat het wel kan.” “We zijn nog heel jong”, reageert Jona Chirino-Felida van UPB. “We moeten het beste maken van wat we hebben.”

Zou Bonaire opnieuw met Nederland om de tafel moeten zitten om te praten over de staatskundige verhoudingen? Ook dat vinden niet alle partijen nodig. “Nederland moet een keer iets doen met de evaluaties die al zijn gedaan”, reageert Abraham Clark (PDB/Demokrat).

MPB vindt vooral dat er een herziening van de wet moet komen. “Wij willen meer mogelijkheden voor Bonaire en daar zijn we al mee bezig”, zegt Hennyson Thielman. “Dáár moeten we op inzetten.”

UPB is voor een evaluatie, maar vindt dat Bonaire het moet initiëren. “Bonaire moet de punten bedenken om te evalueren”, zegt Jona Chirino-Felida. “Ontwikkelpunten, etcetera. Maar niet nu, misschien over een jaar of twee.”

Daisy Coffie van M21 vindt het tijd voor een evaluatie. “We moeten de inhoud van de staatkundige structuur her-evalueren. Het is weer tijd om spijkers met koppen te slaan.”

Bron: NTR/Caribisch Netwerk