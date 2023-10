PBC | Orkaan Tammy passeert Sint Maarten, maar leidt nog niet tot problemen

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Monique Rhuggenaath aan het woord.

Pak je popcorn en ga lekker zitten. De MFK-ministers Charles Cooper en Gilmar Pisas zijn al twee dagen bezig met het vertellen van stoere verhaaltjes alsof ze bij de snèk staan met hun vrienden. Het getuigt van bijzonder weinig respect voor het Parlement, dat al weken vraagt of de regering vragen komt beantwoorden en uitleg komt geven over de situatie van Ennia.

Hetzelfde Parlement werd wel verzocht om het besluit van regering Pisas, om niet te kiezen voor een doorstart van Ennia, maar voor een gecontroleerde afwikkeling, te steunen. Het Parlement kreeg de stukken niet eerder dan dat zij erom hebben gevraagd en hebben nu nog onvoldoende inzicht in het dossier om hun werk goed te kunnen doen. Daarin staan ze niet alleen.

Uit het optreden van Pisas blijkt duidelijk dat hij ook niet weet waar het over gaat. Maar de regering heeft wel alvast tegen Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Koninkrijksrelaties gezegd dat zij haar geld mag houden en dat wij lekker niet gaan doen wat zij wil, hahaha hihihi. Cooper kon er toch ook niets aan doen dat hij op 10/10/’23 er alleen voor stond (waar was de rest)? Hoe kan Van Huffelen van hem verwachten dat hij namens de regering beslist voor de afgesproken deadline? ‘Well he told her off’.

Hoeveel het gaat kosten (25, 30 miljoen?), waar de regering dit geld vandaan gaat halen, wat de gevolgen hiervan zijn voor de begroting van het land voor de komende decennia en wat dit betekent voor het personeel en de verzekerden van Ennia wisten de ministers nog niet. Dat moet nog worden uitgerekend. De stoere mannen hebben wel kans gezien om zonder deze kennis terug te komen op de keuze voor een doorstart van Ennia met behulp van een lening van Nederland.

Dit is topnotch regeren 2.0, op basis van niet bestaande managementinformatie. (Disclaimer: ‘don’t try this at home’). Het is goed mogelijk dat de regering heel goed weet wat het doet, maar dat deze visie zo next-level is, dat wij simpele burgers het niet kunnen zien. Deze lange termijnvisie zou kunnen inhouden dat Ennia een fijne afwikkeling krijgt (‘whatever that means’), het volk wordt afgeleid met mooie kerstlichtjes, en de polishouders als troostprijs een abonnement op Campo Alegre krijgen aangeboden.

Als we nog eens bedenken dat er nog steeds geen strafrechtelijke stappen zijn ondernomen tegen de heer Ansary, dringt de vraag zich op of de heren misschien echt denken dat zij bij de snack staan. Misschien is het voor alle partijen beter dat zij het regeren overlaten aan mensen die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in hun werk zodat zij ongestoord bij de snèk kunnen blijven staan.

Monique Rhuggenaath,

Rotterdam/Curaçao