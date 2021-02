DolfijnFM | Jarige supermarkt Vreugdenhil goedkoopst in januari

Voor vlees en beleg moet je deze weken bij jubilaris Vreugdenhil zijn. De supermarkt bestaat 90 jaar.

Volgens de Consumentenbond waren zij in januari de goedkoopste. Maar voor groenten moet je bij Mangusa in Rio Canario zijn, daar is het aanbod ook zeer goed. Het aanbod bij zuster supermarkt Mangusa Hypermarket is het best volgens de test.

In de categorie fruit komt Esperamos supermarkt het goedkoopst uit de bus. Goed vergelijken loont volgens de Consumentenbond. Zij vond aanzienlijke prijsverschillen voor dezelfde producten.

Bron: DolfijnFM