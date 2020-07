Column Youp | Piet Witteman

Waarom dat beeld van André Hazes nou vernield moest worden? Die aardige zanger heeft toch nooit iets met slaven gedaan? Wel met verslaven, maar dat lijkt me geen reden om hem bruut te onthoofden. Wie deze week ook zijn kop verloor was een Amsterdamse drogist. Niet zijn eigen hoofd, maar dat van een traditionele gaper. Die hing aan zijn pui. En die gaper was zwart. Dus u voelt hem al.

Waar de aandacht voor die gaper zomaar opeens vandaan kwam? Volkskrant-collega Sylvia Witteman had een onschuldig grapje op Twitter gezet. Een fotootje. Of dit nog wel mocht? Ironie dus. Maar grapjes en Twitter is geen gelukkige combinatie. Net als humor en moraalridders. Dat gaat ook niet lekker samen. Daarbij heeft Sylvia in dit specifieke geval haar achternaam tegen. Net als de drogist trouwens. Die heet namelijk Piet. Van voren? Nee, van voren heet-ie Harry. Vanachter heet-ie Piet. Als die te bruin van vakantie terugkomt…

De gaper is inmiddels verwijderd. Is het een idee om de kop van Hazes daar te hangen? André met een pilletje op zijn tong. Mooi symbool. Uiteindelijk slikte hij wel eens een paracetamolletje. Al was het maar tegen zijn vele katers.

Hoewel een paracetamolletje tegenwoordig ook een risico is. Het helpt tegen veel, maar je krijgt er ook kanker van. Omdat de Chinezen er allemaal viezigheid in hebben gestopt. Dan maar migraine, dacht ik terwijl ik las over de vrolijke Brabantse martelkamers waar criminelen gezellig elkaars kiezen wilden trekken, knieën doorboren en voetzolen ontvellen. Zonder verdoving uiteraard. Hooguit een pilletje voor de napijn.

„En”, lachte een vriend van mij door de telefoon, „het scrotum bijvijlen. Dat doen ze ook graag. Als ze vinden dat andere boeven iets oneerlijks hebben gedaan. Want eerlijkheid staat bij deze jongens hoog in het vaandel.”

Deze vriend is mijn tipgever van de dagelijkse onzin. Hij houdt voor mij de zonen van Dries Roelvink in de gaten. En hij tipt me als onze koning op het dieptepunt van de nationale medische crisis een speedboot van twee miljoen koopt. De eenzame ziel.

Nu wees hij mij op een interview met Gordon bij SBS’ Shownieuws. En volgens mijn vriend moest ik op veel dingen letten. De entree van de zanger in het lege Concertgebouw dat zich blijkbaar voor dit soort onzin leent, het SBS-gansje van dienst dat op serieuze toon de schoolkrantvragen stelt, de zoute tranen van onze volkszanger, en ik moest vooral goed kijken en luisteren naar de zogenaamde ‘deskundigen’ in de studio. Om de vijf minuten kwamen zij als een soort voetbalanalisten met hun commentaar. Wie dit waren? De roddelkonten Albert Verlinde en Evert Santegoeds. Albert hing de bezorgde tut uit en bij Evert leek vooral zijn gebitsprothese wat te groot voor zijn murmelende achterklapmondje. Tussen deze twee roddelmastodonten zat de nationale verslavingsdeskundige Bram Bakker. Dat is die Amsterdamse psych die zijn diagnoses doorgaans met journalisten deelt. Waarom Bram verslavingsdeskundige is? Omdat hij zelf zwaar verslaafd is. Waaraan? Aan Bram Bakker.

Bram moet toch ooit een geneeskundestudent met idealen zijn geweest. Krachtig discussiërend over zijn prachtige vak in een koude studentenkamer. En dan zit je dertig jaar later op de televisie tussen Evert en Albert om de toestand van een of ander verwend aandachtsorgel te bespreken. Hoogtepunt van het interview? Gordon die zijn voorraad KLM-huisjes leegdronk. Hij had geen alcohol in huis en dan ga je op zoek. Schitterend beeld trouwens. Gulzige Gordon met die kleine schoorsteentjes aan zijn dorstige mond.

Beter kan je de stand van ons land eigenlijk niet illustreren: Gordon die KLM-huisjes leeg slurpt. En die daarover vertelt op het podium van het Concertgebouw. En drie totale nitwits die dat gedrag op de televisie serieus analyseren.

Op hetzelfde moment stond onze toekomstige elite in de Algarve het Portugese leger uit te dagen en namen andere toekomstige corpsballen de naam Knokke iets te serieus. Hoe je de stand van ons land goed samenvat? De koeien moeten op dieet omdat we anders geen huizen kunnen bouwen.

