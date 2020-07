Curacao.nu | Voorspellingskalender kuitschieten van koraal

Persbureau Curacao

Carmabi op Curaçao heeft zijn jaarlijkse voorspellingskalender vrijgegeven wanneer het paaien, de afgifte van eieren en sperma in het water, van koralen in de Zuid-Caraïben plaatsvindt.

Deze kalender speelt een belangrijke rol bij het bestuderen van de reproductieve biologie van Caribische koralen en het ondersteunen van koraalherstelinspanningen voor de Zuid-Nederlandse Caribische eilanden.

Op basis van deze voorspellingen kunnen onderzoekers koraalgameten (geslachtscellen) verzamelen die worden gekweekt tot koraallarven. Deze koraallarven kunnen worden gebruikt om toekomstige koraalkolonies te cultiveren.

Paaien

Het paaien of kuitschieten (spawning) van het koraal is een wonderbaarlijke gebeurtenis waarbij hele koraalkolonies tegelijkertijd gameten (eieren en sperma) vrijgeven in de zee.

De tijd van het massale kuitschieten wordt bepaald door de maancyclus, zonsondergangtijd en watertemperatuur. De gameten van één soort bevruchten elkaar en deze bevruchte embryo’s nestelen zich na dagen tot weken op de oceaanbodem nestelen.

Bron: Curacao.nu