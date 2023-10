PBC | Orkaan Tammy passeert Sint Maarten, maar leidt nog niet tot problemen

Opening gepland in tweede kwartaal 2024



Willemstad – Het is nog steeds de planning dat de bouw van het project West End in Otrobanda, tussen het Brionplein en het Riffort, dit jaar nog wordt opgeleverd.

Dat zegt Sidarth Samtani, een van de projectmanagers bij ontwikkelaar Albus Properties bv. Wie regelmatig langs de bouwplaats rijdt, ziet dat er hard gewerkt wordt en dat het bouwwerk steeds meer begint te lijken op de afbeelding op het metershoge bord, dat vanaf de rotonde goed zichtbaar is.

Dat het gebouw waarschijnlijk voor de jaarwisseling klaar is, betekent niet dat dan ook alle horecagelegenheden en winkels die er een plek moeten krijgen direct open zijn. Samtani legt uit: ,,Er zijn al contracten met huurders getekend en enkele onderhandelingen lopen nog. Zodra het gebouw is opgeleverd, kunnen de huurders er hun intrek in nemen. Vanaf dan zal het nog zo’n drie à vier maanden duren voordat zij ook echt operationeel zijn.”

Eerder werd al bekend dat de begane grond van het pand een combinatie gaat worden van horeca, detailhandel en serviceverlening. Ook op de bovenste verdiepingen komen horecagelegenheden. Vanaf hier zullen bezoekers een wijds uitzicht hebben over de ingang van de Sint Annabaai. Een aantal van de grote units op deze verdiepingen is nog beschikbaar.

In februari van dit jaar liet Caribis bv, dat bijdraagt aan het commerciële en operationele concept van West End, al aan deze krant weten: ,,Deze visie is het creëren van een high-end luxe concept, dat zich kenmerkt door inclusiviteit, waar de Curaçaose historie voelbaar is en waar zowel de Curaçaose bevolking als bezoekers uit het buitenland zich welkom zullen voelen.” Volgens de conceptontwikkelaar moet West End een uitgaansgelegenheid worden waar Curaçao trots op kan zijn en waarmee het zich kan meten op het wereldtoneel.

Het nieuwe West End komt op de plek waar vroeger het iconische theater West End stond. Uiteindelijk is dit gebouw in verval geraakt en in 2001 gesloopt. Toen vorig jaar februari de bouwvergunning officieel werd overhandigd door minister Charles Cooper (MFK) van Vervoer, Ruimtelijke Ordening en Planning (VVRP), vertelde de minister: ,,Deze plek roept veel mooie herinneringen op. Hier ging je met je liefje, vrienden of familie naar de film.”

Bron: Antilliaans Dagblad