Telegraaf | Joran opgelucht na biecht: ’Iemand die twee meisjes om het leven brengt is niet helemaal normaal’

Sprake van achterstanden en mogelijke willekeur

Kralendijk – Wie commercieel gebruik maakt van het Marine park op Bonaire moet daar een natuurvergunning voor aanvragen. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft daar speciaal iemand voor aangesteld.

Voordat een aanvraag wordt toe- of afgewezen geeft de Natuur Commissie Bonaire (NCB) een advies en daar gaat het nogal eens mis zo blijkt uit onderzoek van het Antilliaans Dagblad.

Wie een onderneming heeft of wil beginnen waarbij activiteiten plaatsvinden in het Marine park zal bij de website van het OLB op zoek gaan naar welke vergunningen er nodig zijn. Er staan er veel maar over een natuurvergunning wordt niet gesproken. Hoe iemand dan kan weten dat deze moet worden aangevraagd is onduidelijk. Bij navraag blijkt dat de afdeling Ruimte en Ontwikkeling (R&O) deze vergunning afgeeft en dat daarvoor iemand is aangesteld, de natuurvergunningverlener. Maar volgens Judith Raming van de Stichting Natuurparken Bonaire (Stinapa) die belast is met de handhaving binnen het natuurgebied, hebben lang niet alle ondernemingen die gebruik maken van het Marine park deze vergunning.

,,Er zijn ongeveer 250 bedrijven die op de een of andere manier gebruik maken van het Marine park en heel veel van hen beschikken (nog) niet over een natuurvergunning’, aldus Raming. Volgens haar ligt dit niet uitsluitend aan de ondernemers maar loopt de overheid achter bij het uitgeven van de vergunningen. Gedeputeerde Jolinde Craane bevestigt dit desgevraagd. ,,Wat de natuurvergunningen betreft zijn wij hard aan het werk om achterstanden in te halen.”

Wie een natuurvergunning aanvraagt loopt vaak tegen willekeur aan zo blijkt uit gesprekken die zijn gevoerd en documenten die in het bezit zijn van het Antilliaans Dagblad. De NCB, die speciaal is aangesteld om een onafhankelijk en gedegen advies te geven over het wel of niet uitgeven van een vergunning, wordt vaak ‘buitenspel’ gezet, zo vertelt een bron die liever anoniem wil blijven.

,,Soms wordt een vergunning uitgegeven met de vermelding dat de NCB ‘geen overwegende bezwaren had’. Dat klopt wel want de commissie is er dan nooit bij betrokken geweest”, aldus de bron die verder vertelt dat de NCB niet te zien krijgt wat er uiteindelijk met hun advies is gedaan. ,,De natuurvergunningen blijven geheim en dat bracht de NCB ertoe om begin dit jaar via een WOB-verzoek inzage te krijgen.”

Een ondernemer die een natuurvergunning heeft aangevraagd laat documenten zien waaruit blijkt dat een medewerker van R&O nog voordat de vergunning is aangevraagd al laat weten dat deze toch wordt afgewezen. De medewerker heeft het in de mail echter over een heel ander gebied en een andere situatie dan waarvoor een aanvraag is ingediend. De natuurvergunning wordt, zoals was voorspeld, inderdaad vrij snel afgewezen. Het advies van de NCB kan hier nooit in zijn meegenomen want dat wordt pas drie weken later aan R&O gegeven.

Dit is inderdaad afwijzend ‘wegens volstrekt ontoereikende informatie omtrent de aanvraag en de schade die deze veroorzaakt aan het mariene leven’. Een lid van de NCB laat na het zien van de aanvullende informatie aan het Antilliaans Dagblad weten dat deze stukken de zaak in een heel ander perspectief plaatsen met mogelijk een ander advies. ,,Maar wij moeten werken met wat we krijgen en het is aan de natuurvergunningverlener van R&O om hierin onderzoek te doen en de resultaten hiervan, samen met de aanvraag, in te leveren bij de NCB. En dat gebeurt zelden of nooit.”

De afdeling R&O is een week geleden om een reactie gevraagd, helaas zonder succes.

Bron: Antilliaans Dagblad