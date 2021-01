AntilliaansDagblad | ‘Maak gebruik van zij-instromers’

Willemstad – Op Curaçao is er een tekort aan leerkrachten. Een van de manieren om dit probleem op te lossen is door het aantrekken en inzetten van zij-instromers.

De zij-instromers worden echter vaak niet gewaardeerd op hun kennis en ervaring waardoor de overstap naar het onderwijs vaak niet gemaakt wordt. Een gemiste kans, zo vindt Maghalie van der Bunt-George die à titre personnel een verhandeling schreef over de arbeidsvoorwaarden in het Curaçaose onderwijs.

De auteur heeft Human Resource Management gestudeerd en is directeur van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO).

Zij legt uit: ,,Het probleem is dat de ervaringsjaren die door de zij-instromer zijn opgedaan buiten het onderwijs in zijn geheel niet worden meegenomen bij de inschaling. In sommige gevallen is de opgedane ervaring wel degelijk relevant, echter zelfs in deze gevallen mogen de ervaringsjaren niet worden meegeteld. Hierdoor zien potentiële zij-instromers af van een switch in hun carrière en haken zij veelal af in de werving- en selectieprocedure. Dit is jammer temeer omdat hierdoor het aantal uit het buitenland aan te trekken docenten of het aantal onbevoegde docenten dat noodgedwongen wordt ingezet groter is.”

Ze maakt een vergelijking met Nederland waar zij-instromers anders worden ingeschaald. Daar kan over het salaris onderhandeld worden met de werkgever waarbij wordt gekeken naar leeftijd en werkervaring.

In Nederland geldt verder dat ook zij-instromers zonder relevante pedagogische opleiding aan de slag kunnen in het onderwijs na het afleggen van een geschiktheidsassessment. Zij volgen dan een ‘on the job-opleiding’ en kunnen zo na twee jaar alsnog qua bevoegdheid gelijk worden gesteld.

Terug naar Curaçao: ,,De bevoegdheidseis is een hard criterium voor inschaling of bevordering. Een dergelijke harde functie-eis bestaat ook wel binnen andere sectoren zoals de gezondheidszorg en binnen geüniformeerde instellingen. Echter binnen de landsoverheid geldt dat deze functie-eis niet een harde eis is.

Ook het aantal ervaringsjaren is voor bevordering binnen het onderwijs een harde eis. Dit punt dient te worden heroverwogen indien wordt vastgehouden aan het huidige systeem. Deze harde eis staat namelijk haaks op het functiewaarderingsprincipe dat ook de basis is voor het ontwerp van de salarisstructuur.”

Het aantal ervaringsjaren zegt in principe niets over iemands kennis en vaardigheden en maakt iemand niet per definitie bekwaam, zo voert de schrijfster nog aan. ,,Door de ervaringseis zijn bepaalde loopbaanpaden onterecht afgesneden.”

Bron: Antilliaans Dagblad