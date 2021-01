AntilliaansDagblad | Doek valt voor 27 Bar

Willemstad – 27 Bar Music Food aan de De Ruyterkade in Pietermaai sluit de deuren. De laatste coronamaatregelen met een avondklok om 21.00 uur en een verbod op de verkoop van alcohol was de nekslag voor de zaak.

Dat zegt Bas Filippini, eigenaar van het pand. De man achter 27 was Robbie Nieuwpoort. Nieuwpoort zelf bevestigt dat de tent dicht gaat, maar antwoordt verder niet op vragen van het Antilliaans Dagblad. ,,Voorlopig geen concreet vervolg. Mochten er nieuwe plannen komen, dan horen jullie van ons.”

Filippini kreeg vorige week een mailtje met het bericht en vindt het ‘heel triest voor Robbie’. ,,Zijn levenswerk is kapot gemaakt door de maatregelen. Hij kon er zelf niets aan doen.” Het pand aan de De Ruyterkade werd helemaal ingericht naar de wensen van de uitbater. Nieuwpoort runde ooit ‘een klein tentje’ bij Landhuis Granbeeuw toen hij in contact kwam met Filippini. ,,Dat is zo leuk van Curaçao, die ondernemers die een droom hebben en die waar maken.”

De zaak trok de afgelopen jaren veel publiek, ook door de optredens van lokale en internationale bands. Filippini schat dat er nog zo’n tien medewerkers in dienst waren. Hij weet niet of Nieuwpoort een beroep heeft gedaan op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). ,,Maar de NOW dekt alleen een gedeelte van de loonkosten, niet de andere kosten, zoals huur, elektra en inkoop.” Filippini heeft nog geholpen met een huurregeling. ,,Maar de reserves raken op. Ik denk dat er nog meer zaken failliet zullen gaan.”

Nieuwpoort is een concreet slachtoffer van de coronamaatregelen die werden genomen om een grote uitbraak van het coronavirus tegen te gaan; nodig om te voorkomen dat de zorgcapaciteit in de knel komt en daarmee de reguliere medische zorg. Filippini noemt de gevolgen voor de horeca ‘dramatisch’. Hij heeft begrip voor de strategie die het eiland heeft gevolgd, maar zou alleen graag zien dat het alcoholverbod wordt opgeheven en de avondklok pas om 23.00 uur ingaat. Meer moeite heeft Filippini – die eigenaar is van meerdere panden in Pietermaai, waaronder hotel Scuba Lodge – met de aanpak van Nederland. De eilanden kregen in december tegelijk met het afkondigen van de lockdown code oranje om Nederlanders te ontmoedigen op het vliegtuig te stappen. ,,Voor de kerstdagen zat ons hotel vol. Maar nadat Curaçao code oranje had gekregen, regende het afzeggingen.”

Bron: Antilliaans Dagblad