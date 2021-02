AntilliaansDagblad | Chata: Per 1 maart code geel

\Willemstad – Chata wil, samen met alle stakeholders, pleiten bij de Nederlandse regering-Rutte om Curaçao vanaf 1 maart weer op code geel te zetten, zodat mensen weer verzekerd en met een pakketreis naar Curaçao kunnen reizen.

Dat is heel hard nodig omdat het kommer en kwel is in de lokale toerismebranche. Het lijkt allemaal wat op de achtergrond te zijn geraakt, vooral door de eilandelijke (voor)verkiezingen, maar, zo zegt Chata-voorzitter Hans Slier:

,,Alle hotels en accommodatieverschaffers lijden weer enorm, de bezettingen bewegen zich tussen de 0 en 20 procent, de financiële buffers zijn na elf maanden rampspoed op en de meeste hotels staan op omvallen.”

De financiële ondersteuning die deze bedrijven van de overheid krijgen en die gefinancierd wordt door Nederland, dekt volgens hem ‘nog geen 30 procent van de totale kosten van de hotels’. Voor de werknemers is er ‘tot minstens ver in de tweede helft van 2021 geen zicht op werk’. De overheid zal dus tot die tijd veel minder belasting binnenkrijgen en ‘afhankelijk zijn van de goedwillendheid van Nederland’.

,,En dan praat ik niet alleen over hotels, maar ook over alle daarvan afhankelijke bedrijven zoals restaurants, beachclubs, taxi’s, autoverhuurbedrijven, duikscholen, bedrijven die tours organiseren, wasserijen en eigenlijk al hun toeleveranciers tot uiteindelijk ook banken en zelfs verzekeringsmaatschappijen.”

Gecontroleerde luchtcorridors

Chata, die 225 bedrijvenleden telt, wil samen met alle anderen die hier belang bij hebben proberen de Nederlandse regering ervan te overtuigen om Curaçao met ingang van volgende maand op code geel te zetten.

,,We willen graag dat er veilige en gecontroleerde luchtcorridors komen tussen Curaçao en Amsterdam, Miami en New York. Dit houdt in dat mensen getest worden voordat ze op het vliegtuig naar Curaçao stappen, maar ook weer voordat ze op het vliegtuig terug naar hun land van herkomst gaan.”

Met de huidige stand van de techniek en de sneltesten kan dat veilig en snel opgezet worden, benadrukt de voorzitter. Dat, gecombineerd met het feit dat het percentage van gevaccineerde mensen tegen die tijd zeer aanzienlijk zal zijn en inmiddels ook al rond de 20 procent van de bevolking corona heeft gehad, ‘maakt het heel verantwoord en geeft Curaçao de kans om zijn economie weer op te bouwen en daarmee de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën’.

,,Dus namens de Chata, alle werknemers in het toerisme en aanverwante bedrijven verzoeken wij de overheid om er alles aan te doen om deze luchtcorridors mogelijk te maken en daarvoor te lobbyen in het buitenland en met name bij premier Mark Rutte en de Nederlandse regering”, zegt Slier bijna met de moed der wanhoop. Want, zo stelt hij: ,,De hotels op Curaçao sterven een langzame dood.”

Het is al enige tijd stil rond de hotelbezetting en het weer oppikken van het toerisme op Curaçao. Ook is het stil rond al die mensen die, als gevolg van het wegvallen van het toerisme, hun baan zijn verloren met als resultaat dat tienduizenden op het eiland ver beneden de armoedegrens leven en dagelijks moeten strijden om eten op tafel te krijgen.

Slier: ,,Alle aandacht gaat de laatste maanden uit naar de voorverkiezingen en de Statenverkiezingen van 19 maart, daarvoor ging de aandacht naar het keer op keer falen van Aqualectra, de NOW-regeling en de perikelen rond het parkeren in de binnenstad.”

Het lijkt er volgens Chata daarom op dat de algemene aandacht is afgeleid van het ‘wederom totaal wegvallen van het toerisme’ per 8 december en daarmee het ‘instorten van de belangrijkste pijler van onze economie’.

,,Laten we onze ogen openhouden en ons focussen op wat we kunnen doen om het voor Curaçao zo essentiële toerisme weer op gang te krijgen”, vraagt de voorzitter van de sector die vóór Covid-19 de grootste bijdrage leverde aan het bruto binnenlands product (bbp), de werkgelegenheid en de deviezeninkomst.

,,Onze regering en epidemioloog Izzy Gerstenbluth hebben het uitstekend gedaan om onze covid-cijfers naar beneden te krijgen en daar te houden. We beginnen over een paar dagen met het inenten. En de bevolking zal naar het zich laat aanzien 1 juni 2021 helemaal gevaccineerd zijn.”

Maar Slier waarschuwt: ,,Willen we tegen die tijd nog een economie hebben, dan zullen we nú actie moeten ondernemen, want zonder economie kan de overheid haar essentiële taken zoals educatie, zorg, veiligheid, et cetera niet in stand houden.”

Hij legt uit: ,,Zoals we van vorig jaar juli weten, duurt het namelijk vijf tot zes maanden na het opengaan van de grenzen voordat de bezetting weer enigszins op niveau is. Dat is dus indien we nu opengaan pas september 2021.”

Bron: Antilliaans Dagblad