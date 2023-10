PBC | Orkaan Tammy passeert Sint Maarten, maar leidt nog niet tot problemen

In piek: TUI 14, KLM 11 en 5 nieuwkomer Corendon



Willemstad – In het komende winterseizoen 2023/2024 zijn er in de piekperiode wel 30 vluchten Amsterdam-Curaçao per week.

AirportHet Antilliaans Dagblad zette de vliegschema’s van KLM, TUI en nieuwkomer Corendon op een rijtje. Daarbij valt op dat TUI dagelijks twee vluchten uitvoert; een zogeheten double daily.

Deze krant berichtte vorige week dat KLM ook de komende winter dagelijks rechtstreeks van Schiphol naar Hato vliegt (en omgekeerd). In de piektijd, die van 18 december tot en met 8 januari loopt, wordt Curaçao tussen de acht en elf keer per week aangevlogen. Aldus desgevraagd KLM-regiomanager Dirk Buitelaar.

Vanaf 3 november aanstaande komen daar in eerste instantie drie non-stopvluchten per week van Corendon bij, maar die frequentie wordt al in december en daarna opgevoerd naar vijf wekelijkse verbindingen.

Luchtvaartmaatschappij TUI vliegt komende winter veertien keer vanaf Schiphol naar de ABC-eilanden, waarbij twee keer per dag naar Curaçao wordt gevlogen, vijf maal per week Bonaire en drie keer per week Aruba wordt aangedaan. Zo bevestigt Rick van der Pluijm, hoofd TUI Dutch Caribbean: ,,Het is geweldig dat we deze winter twee vluchten per dag naar Curaçao uitvoeren.”

Hiermee spant TUI de kroon. De komende winter landt TUI dus elke dag twee keer op Hato, waarbij er dagelijks non-stop gevlogen kan worden, zowel heen als terug. De andere vlucht is een combi-vlucht.

Corendon is er klaar voor, laat eigenaar Atilay Uslu weten. ,,Tot 14 december is dat wekelijks drie maal; vanaf 15 december voeren wij dat op naar vijf directe vluchten.” Met Corendon erbij wordt de stoelencapaciteit flink opgeschroefd.

KLM biedt via het online boekingssysteem naast de rechtstreekse verbindingen ook vluchten naar Hato aan via Sint Maarten; met overstappen en in combinatie met Winair. En hetzelfde geldt voor KLM via Panama in combinatie met Copa Airlines en soms zelfs in combinatie met Copa en Air France via Parijs.

Maar als het gaat om vluchten van Amsterdam naar Curaçao waarbij niet hoeft te worden overgestapt op een ander vliegtuig is er in de piek sprake van 30 vluchten per week: veertien van TUI, elf van KLM en vijf van Corendon. Dat zijn er gemiddeld ruim vier per dag in die periode.

KLM zet de Boeing 777-300 in. TUI vliegt met de Boeing 787 Dreamliner. En Corendon least een Airbus A350-900 voor de route naar Willemstad.

Bron: Antilliaans Dagblad