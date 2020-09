Antilliaans Dagblad | Ansary zet aanval voort

Willemstad – Hushang Ansary, de bejaarde Amerikaanse eigenaar van verzekeringsbedrijf Ennia, zet zijn aanval op de Centrale Bank CBCS voort. Hij heeft het daarbij opnieuw specifiek gemunt op CBCS-directeur José Jardim, maar spaart in zijn woordenvloed de vorige en huidige CBCS-presidenten niet.

Volgens Ansary, die gisteravond een telefonisch interview had met TV Direct, handelt Jardim tegen alle regels van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) door het bestuur van het particuliere Ennia over te nemen.

Hij doelt op de noodregeling die sinds medio 2018 op verzoek van de CBCS van kracht is, uitgesproken door de Curaçaose rechter en bekrachtigd door het gerecht in New York, waarbij wettelijk is geregeld dat de Centrale Bank – niet de persoon of directeur Jardim – het beheer overneemt.

In zijn optreden voor de tv, voor de kijker vaak onsamenhangend, stelde de Amerikaan dat de nieuwe CBCS-president, Richard Doornbosch, nu reeds in de invloedsfeer van Jardim moet zijn. Dat maakte hij op uit het virtuele optreden van Doornbosch maandag in de Staten van Sint Maarten.

Doornbosch’ voorganger, Bob Traa, had het volgens Ansary beter begrepen. Die zou tijdens hun enige ontmoeting in Miami hebben aangegeven dat er niets aan de hand zou zijn wat betreft het dossier Ansary-Ennia, maar daarna bleef het stil, waarmee de miljardair suggereert dat Traa een zwijgplicht opgelegd had gekregen.

Volgens Ansary beschikt hij over brieven waarin de voormalige Centrale Bank-president Emsley Tromp zich geruststellend uitlaat en hem zelfs aanmoedigt.

Feit is echter dat al onder Tromp de CBCS was begonnen het toezicht ten aanzien van Ennia aan te scherpen, waarbij de eigenaar een termijn kreeg voorgeschreven om de financiële balans recht moest trekken. Daar werd echter onvoldoende tot geen gehoor aan gegeven, waarna er in 2018 werd ingegrepen.

Eind september dient de aansprakelijkheidsprocedure van Ennia tegen Ansary en enkele ex-bestuurders. De aandeelhouder kan dat niet verkroppen, geeft hij aan, en speelt het op de man.

Een dag eerder werd via een op Sint Maarten bewust verspreid ‘persbericht’ een schrijven van Ansary en zijn Sint Maartense rechterhand, advocaat, voormalig Ennia-commissaris en oud-minister Richard Gibson, aan Jardim naar buiten gebracht.

Bron: Antilliaans Dagblad