ZN | KLM stopt met verre vluchten wegens aangescherpt reisbeleid

Klaas-Jan Woerkom en Niek Vernooij | Zakennieuws.nl

SCHIPHOL – KLM stopt vrijdag met het uitvoeren van alle verre passagiers- en vrachtvluchten vanwege het aangescherpte Nederlandse reisbeleid. Zowel reizigers als bemanningsleden moeten voor vertrek een antigeentest doen, met het risico dat er crew moet achterblijven in het buitenland.

Het kabinet kondigde woensdag extra maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor moeten vliegreizigers die aankomen in Nederland vanaf zaterdag niet alleen een recente negatieve PCR-testuitslag kunnen tonen, maar ook voor vertrek vanuit het buitenland een sneltest ondergaan. Wie positief getest wordt mag niet mee.

“Door crews vanaf het buitenland een antigeentest op te leggen betekent dat we het risico lopen bemanningsleden achter te laten. Dat betekent dat we niet meer kunnen vliegen op long haul en op diverse bestemmingen op Europa”, zegt een KLM-woordvoerder desgevraagd tegen deze site.

Cargo

Door het stopzetten van alle verre vluchten komt ook het intercontinentale vrachtvervoer in de knel. Naar regio’s als Azië en Zuid-Amerika worden weinig passagiers meer vervoerd, maar vracht zorgde nog voor de nodige inkomsten. KLM focust zich deze maanden onder andere op het verschepen van coronavaccins. Daaraan lijkt dus voorlopig gedwongen een einde te komen. “Ook die bemanningen willen we niet in het buitenland achterlaten.”

Vakbonden die het KLM-personeel vertegenwoordigen kunnen nog niet inhoudelijk reageren op het besluit, aangezien de medewerkers nog niet officieel zijn geïnformeerd over het besluit. Deze site heeft vernomen dat KLM achter de schermen nog bezig is om een uitzonderingspositie voor bemanningen te vragen bij de overheid, zodat het personeel straks geen verplichte antigeentest hoeft te ondergaan en ICA-vluchten door kunnen blijven gaan.

“Voor het werk van ons als cabinepersoneel en voor het voortbestaan van KLM is een uitzondering dan ook van groot belang en wij kunnen alleen maar hopen dat de partijen in de Tweede Kamer dat ook zo zien”, meldt cabinebond VNC. “Wil de overheid geen uitzondering maken, dan ziet KLM zich inderdaad genoodzaakt om de ICA vloot voorlopig volledig aan de grond te houden.”

Bron: Zakennieuws.nl