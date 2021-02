PBC | Defensie ruimt gevaarlijke stoffen op Curaçao

Persbureau Curacao

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft vandaag een flinke lading picrinezuur vernietigd op Curaçao. De ruiming gebeurde op verzoek van de Curaçaose autoriteiten.

In het verleden gebruikten verschillende laboratoria op het eiland picrinezuur. Deze gevaarlijke stof kan bij onvoorzichtig handelen een explosie veroorzaken. Het in slechte staat verkerende zuur lag in een opslag van het Analytisch Diagnostisch Centrum in Willemstad. Daar bevond zich ook een restant van de eveneens gevaarlijke stof hydroxylamine.

Uit metingen bleek dat het vernietigen van de stoffen moest gebeuren onder zogenoemde CBRN-omstandigheden (chemisch, biologische, radiologisch, nucleair). Dat betekent dat ruimers beschermende kleding moeten dragen om gezondheidsschade te voorkomen.

Vlekkeloos

Beide stoffen zijn onder politiebegeleiding naar oefenterrein Wacawa getransporteerd. Daar brachten de explosievenruimers de materie gecontroleerd tot ontploffing. Sergeant der 1e klasse Vincent: “Ons team traint hier veel op, want het is een voorwaarde dat dit soort explosies zonder gevaar plaatsvindt. De inzet verliep dan ook vlekkeloos.’’

