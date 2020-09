NTR | Overheid gaat verder met delen geheime patiënteninfo corona

ORANJESTAD – Medische en persoonlijke gegevens van mensen die coronatesten doen, blijven gedeeld worden door de overheid, onder meer met een commercieel bedrijf. Dat blijkt uit informatie waarover Caribisch Netwerk beschikt.

Eind augustus lekte een lijst uit met patiëntengegevens uit de Arubaanse corona-app. Al snel wees gezondheidsminister Dangui Oduber met een beschuldigende vinger naar de politieke oppositie. De lijst zou alleen in een hele kleine kring zijn gedeeld, zei Oduber.

Gedupeerde patiënt Anthony Schouten in gesprek met verslaggever Sharina Henriquez

Download de audio hier

Maar uit de maatregelen die na de lek zijn genomen, blijkt dat de overheid niet veel heeft gedaan om de patiëntengegevens te beschermen en de kring veel groter was. Want pas na de lek, eist de overheid van iedereen die toegang tot de medische info wil, ‘een geldige reden hiervoor moet hebben en goedkeuring’. Ook wordt het tekenen van een geheimhoudingsverklaring nu pas verplicht gesteld.

Volgens verschillende Arubaanse wetten mogen medische gegevens in principe alleen tussen dokter en patiënt gedeeld worden. Er zijn wel uitzonderingen vanwege besmettelijke ziekten, maar dat kan alleen onder strikte voorwaarden. Verder moet de patiënt weten waarvoor zijn medische informatie wordt gebruikt en toestemming geven als deze met derden worden gedeeld.

Maar mensen die de Arubaanse corona-app hebben gebruikt en van wie de gegevens zijn gelekt, zeggen dat niemand hen heeft geïnformeerd dat hun informatie ook met andere partijen wordt gedeeld. Daarbij wil Directie Volksgezondheid de vertrouwelijke gegevens ook delen met instanties die gaan over ziekteverzuim door Covid-19. Waaronder dus een commercieel bedrijf.

Advocaat Desirée Croes die een groep van tien door de lek gedupeerde patiënten vertegenwoordigt, vindt het ‘uit den boze’ als de overheid medische gegevens gaat verstrekken ten behoeve van werkgevers.

Advocaat Desirée Croes in gesprek met verslaggever Sharina Henriquez

Download de audio hier

Daarnaast wil Directie Volksgezondheid ook weer patiëntengegevens naar partijen sturen die een hotmail- dan wel gmailadres hebben. Terwijl bekend is dat deze mailaanbieders minder veilig zijn omdat ze meekijken/meelezen. In 2018 waarschuwde bijvoorbeeld de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens artsen dat zij het beroepsgeheim schenden als ze patiëntengegevens via dit soort mailsystemen blijven sturen.

De Arubaanse premier zei vorige week nog: “We garanderen iedereen dat geheime informatie van patiënten geheim blijft. We hebben fouten die er waren, gecorrigeerd.” Onder meer is ‘de procedure nu heel anders en veel meer controle’, aldus de premier die zich verder niet wil uitlaten over de onderzoeken naar de lek.

De overheid heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie voor een strafrechtelijk onderzoek. Daarnaast loopt een intern onderzoek bij Directie Volksgezondheid waaruit blijkt dat het in ieder geval niet om een hack gaat. Verder hebben dus tien burgers aangifte gedaan, ook tegen de directeur en minister van Volksgezondheid. Ze vermoeden immers ook ‘grove nalatigheid of onvoorzichtigheid’ bij de verspreiding van hun persoonlijke informatie.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk