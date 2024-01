PBC | De Curaçaose ochtendkranten van 24 januari 2024

Persbureau Curacao

Antilliaans Dagblad: Mikken op 1,5 miljoen, CPA streeft naar verdubbeling aantal cruisetoeristen.

De Curaçao Ports Authority (CPA) streeft naar een verdubbeling van het aantal cruisetoeristen naar 1,5 miljoen per jaar. In 2023 bezochten 710.000 toeristen Curaçao via cruiseschepen, een stijging van 33 procent vergeleken met 2022. De CPA verwacht in 2024 een verdere groei, met de doelstelling om ten minste een miljoen cruisepassagiers per jaar te verwelkomen, wat een aanzienlijke economische bijdrage zou leveren.

In totaal meerden in het voorbije jaar 289 cruiseschepen aan op Curaçao. Bij elkaar goed voor een bruto tonnage van 28,4 miljoen, aldus het directielid. Havenbedrijf CPA rekent daarvoor met een bezettingsgraad van 86 procent.

Voor wat betreft het nieuwe jaar, 2024, gaat CPA uit van een verdere groei. Gerekend wordt op circa 300 zogeheten ‘cruise calls’ met een gemiddelde bezetting van 90 procent. Daarmee zouden dit jaar zo’n 800.000 cruisepassagiers het eiland bezoeken; een toename met 13 procent.

Dit alles is volgens het Curaçaose havenbedrijf in lijn met de investeringen die in het verleden zijn gedaan, zoals de 40 miljoen dollar in de tweede Megapier in 2017, die nu hun vruchten afwerpen.

Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van de start van de tweede fase van het Rif Seaport-project, wat onder meer een upgrading van het gebied bij en rond de cruiseterminal in dit deel van Otrobanda omvat.

Extra: Politieopslag vol met auto’s: eigenaren moeten deze ophalen

Foto – Èxtra

De politieopslag in Rio Canario is vol met in beslag genomen voertuigen. De Politie van Curaçao roept ongeveer 137 auto-eigenaren op om hun voertuigen op te halen. Als de voertuigen niet binnen de gestelde termijn worden opgeëist, worden ze overgedragen aan het Openbaar Ministerie. In het verleden werden niet opgeëiste voertuigen vaak vernietigd.

Men kan persoonlijk langskomen in de periode van 22 januari tot en met 12 februari tijdens kantooruren om de kwestie van het voertuig te regelen en het op te halen.

EXTRA sprak met politiewoordvoerder Maurits Rosalina die aangaf dat de politieopslag in Rio Canario inderdaad vol is en dat de politie wil beginnen met het opruimen van het terrein. Er zijn diverse voorwaarden die de eigenaar moet vervullen voordat hij het voertuig kan meenemen.

Als niemand het voertuig binnen de gestelde dagen opeist, worden deze voertuigen met het proces-verbaal overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie zal beslissen wat er met deze auto’s moet gebeuren. Rosalina kon niet zeggen dat ze “gecrusht” zullen worden.

Onlangs heeft minister Hato aangegeven dat hij in gesprek is met minister Cooper om een terrein te vinden en opnieuw voertuigen in beslag te nemen die zonder documenten op zijn wegen rijden, dus een tweede Kurá di Raspa.

Vigilante: Vrouwelijke escort in politiekorps verliest baan, terwijl leidinggevenden wel terugkeren

Een vrouwelijke medewerker van het Korps Politie Curaçao, die betrokken was bij een escortservice waar ook leidinggevenden gebruik van maakten, is ontslagen, terwijl twee hogere functionarissen na een onderzoek weer zijn teruggekeerd in hun functie. Dit heeft geleid tot teleurstelling en vragen binnen het korps, vooral omdat het onderzoek naar een van de leidinggevenden nog niet afgerond was. Er zijn aanwijzingen dat bepaalde vrouwen binnen het korps bevoorrecht werden voor functies in ruil voor gunsten.

Na de publicatie over ernstige seksuele intimidatie van vrouwen binnen het Korps Politie Curaçao door zeker een leidinggevende, zijn er veel reacties gekomen die zeker gepubliceerd zullen worden, aldus de Vigilante.

Een onderdeel dat veel reacties heeft getrokken, is dat een vrouw die werkte in de centrale van de politie en die blijkbaar deel uitmaakte van een escort waar ook leidinggevenden van het Korps Politie gebruik van maakten, op non-actief is gesteld.

Tegelijkertijd zijn twee hogere functionarissen binnen het Korps Politie ook op non-actief gesteld om een onpartijdig onderzoek te kunnen doen. Wat de aandacht van de politieagenten trekt, is dat na een onderzoeksperiode de vrouw die deel uitmaakte van de escort, waar directe leidinggevenden van haar ook gebruik van maakten, haar ontslag heeft gekregen, terwijl de twee hogere functionarissen wel weer aan het werk zijn gegaan en dat nog wel in dezelfde functies als voorheen.

Het opvallende is dat tegen een van de leidinggevenden het onderzoek nog niet klaar was en hij werd teruggeroepen om weer aan het werk te gaan. Dit terwijl de leidinggevende weer aan het werk ging en werd geconfronteerd met een hoeveelheid bewijs van wat hij deed binnen het Korps Politie, dat zeker het daglicht niet kon verdragen.

Er zijn onderzoeken geweest waarin aanwijzingen zijn gevonden dat hij bepaalde vrouwen binnen het Korps Politie bevoorrechte boven anderen, zodat zij een functie konden krijgen. Dit ging natuurlijk niet voor niets. Vrouwen zonder de juiste voorbereidingen kregen een functie, maar moesten natuurlijk iets terugdoen voor deze leidinggevende.

Dit betreft informatie en ook aanwijzingen die zijn gevonden terwijl deze leidinggevende op non-actief was gesteld en toch weer in dezelfde functie is geplaatst zonder dat het onderzoek was afgerond.

Vreemd is dat de Korpsleiding in een ander ochtendblad heeft verklaard dat hij niets weet van seksuele intimidatie, terwijl het managementteam met een van de slachtoffers in een vergadering heeft gezeten.

Tijdens de vergadering voelde het slachtoffer zich zelfs niet serieus genomen, wat ertoe leidde dat ze huilend vertrok. Het was duidelijk de Nederlandse Europese Chef die onlangs in het Korps Politie is aangesteld die zorgde voor het slachtoffer, maar nu zegt de Korpsleiding dat hij van niets weet.

Betekent dit dat het managementteam de Korpsleiding niet op de hoogte stelt van wat zij constateren in hun organisatie? De Vigilante zal binnenkort met meer details terugkomen over wat er gebeurt in de organisatie van het Korps Politie Curaçao.

Antilliaans Dagblad: Meeste toeristen niet in Hotel

Jim Hepple, interim-directeur van Chata, meldt dat meer dan de helft van de verblijfstoeristen op Curaçao in december 2023 (55,3 procent) verbleef in alternatieve accommodaties, zoals privéwoningen en appartementen. Dit is een daling ten opzichte van het gebruik van hotelaccommodaties, dat afnam van 55,6 procent in 2022 naar 44,7 procent in 2023.

Ondanks een lichte stijging in de hotelbezetting en een omzetgroei van 17 procent, ligt de gemiddelde bezettingsgraad en dagprijs van hotelkamers op Curaçao lager dan het gemiddelde in het Caribisch gebied.

Het totale aantal verblijfstoeristen steeg met 41,1 procent naar 63.390 in december 2023. Over het hele jaar 2023 was er een toename van 92.850 verblijfstoeristen, waarbij de voorkeur voor alternatieve accommodaties groeide van 42,2 procent in 2022 naar 44,8 procent in 2023. Hoewel het aantal Nederlandse bezoekers daalde, koos een groter deel van hen voor alternatieve accommodaties, terwijl de groei van Amerikaanse bezoekers vooral merkbaar was in hotelverblijven.

Extra: Dokters voelen zich geïntimideerd; software kopen of niet bij HAP

Huisartsen in Curaçao voelen zich onder druk gezet om een specifiek softwareprogramma, SQlapius, aan te schaffen om onderdeel te kunnen uitmaken van de Huisartsenpost (HAP). Dit programma kost ongeveer 3.500 gulden per dokter en een maandelijks servicetarief van bijna 275 gulden. Er is onduidelijkheid over de keuze voor dit specifieke programma en de noodzaak ervan, wat leidt tot vragen over mogelijke monopoliepraktijken en intimidatie van huisartsen.

Huisartsen die een overeenkomst willen tekenen om onder de HAP (Huisartsenpost) te werken, moeten een softwareprogramma kopen, anders kunnen ze geen deel uitmaken van de HAP. Onlangs werd in de pers gepubliceerd dat bijna 80% van de huisartsen met de HAP werkt, terwijl 23% niet blindelings heeft getekend en heeft aangegeven dit onder voorwaarden te zullen doen.

De huisartsen vinden dit een vorm van onder druk zetten en dwingen om een computerprogramma te kopen, als ze met de HAP willen werken. Het programma kost volgens EXTRA ongeveer 3.500 gulden per dokter en ook een maandelijks servicetarief van bijna 275 gulden. De vraag is waarom dit specifieke programma wordt gepromoot door de overheid.

De huisartsen hebben hun twijfels over het SQlapius-programma om de volgende redenen: het heeft geen zorg en bescherming van medicatie die wordt gegeven/gekregen, geen elektronisch voorschrijfsysteem (EVS), geen koppeling van diagnoseadvies van medicatie die moet worden gegeven, gebaseerd op de NHG-standaard, en het biedt geen patiëntrapportage terug in het dossier. Medische experts hebben aan EXTRA gemeld dat er nog veel te verbeteren valt aan de software, die de huisartsen dwingt te kopen als ze deel willen uitmaken van de HAP. (Als 75 huisartsen dit systeem nemen, komt het neer op 3.500 keer 75 en ook 75 keer 275 keer 12 maanden, wat neerkomt op 510.000 per jaar. En ondertussen moet het bedrag van 275 gulden per dokter elke maand voor altijd worden betaald).

Dit leidt tot de vraag of de minister en de inspecteur-generaal op de hoogte zijn van deze praktijken. Men wil weten of dit een monopolie is waarbij het recht op concurrentie wordt geschonden en nog erger, men vindt dit systeem een vorm van intimidatie van de professional, om deel uit te maken van de HAP.

Antilliaans Dagblad: Container Fundashon Bicentini onderweg

Fundashon Bicentini is onderweg met een container vol sportmaterialen en lesboeken naar Curaçao. De spullen zijn bestemd voor verschillende sportclubs en scholen, waaronder Centro di Bario Koraal Specht en twee scholen in Buena Vista en Santa Maria. Deze donatie is onderdeel van het project ‘Van Straat naar Stadion’ en stelt de clubs in staat hun activiteiten te verbeteren. Oprichter Remko Bicentini benadrukt het belang van deze bijdragen voor de jeugdontwikkeling op Curaçao, vooral in kansarme gebieden.

De donaties zijn onderdeel van ‘Van Straat naar Stadion’, het grootste sociaalmaatschappelijke project van de stichting. De oprichter en naamgever van de stichting, Remko Bicentini, kwam zondag weer aan op Curaçao en blijft tot 2 februari, om de in Nederland ingezamelde spullen te gaan uitdelen. De donaties stellen de clubs in staat om hun trainingen en wedstrijden te verbeteren. “De bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugd op Curaçao is heel belangrijk, want zonder materialen en kleding is het een stuk lastiger”, aldus Bicentini.

Ook de ambassadeurs gaan weer aan de gang met het geven van voetbalclinics aan de jeugd. “We zijn verder aan het uitbouwen en iets moois aan het opzetten voor de jeugd”, zo zegt de oud-bondscoach van Curaçao. Hij legt uit dat zijn stichting meer doet dan alleen geld inzamelen voor een goed doel. Volgens hem zorgt zijn stichting ervoor dat er daadwerkelijk iets gebeurt voor de jeugd in kansarme gebieden op het eiland. Bijvoorbeeld door les- en sportmateriaal in te zamelen en die te verschepen naar Curaçao. Daar worden de materialen door de ambassadeurs van de stichting ingezet. “Voetbal verbroedert en verbindt. Het is een ideaal middel om in te zetten in de weg naar betere leefomstandigheden, kansen en ontwikkeling. Iedereen verdient een kans, ongeacht je afkomst”, zo zegt Bicentini.

Bron: Persbureau Curacao