ParadiseFM | Curaçao verwelkomde 53.970 verblijfsbezoekers in mei 2024

Geen budget uit Washington



Willemstad – De nieuwbouw van het Amerikaanse consulaat op Curaçao, waarover al drie jaar wordt gesproken, is vertraagd. Margy Bond, die afgelopen week afscheid nam als consul-generaal, verwacht dat het uitstel ‘enkele jaren’ in beslag kan nemen.

De reden hiervoor is dat er voor de geplande werkzaamheden onvoldoende budget kon worden vrijgemaakt door de Amerikaanse Senaat in Washington DC. Dit meldt zij desgevraagd tijdens een interview met het Antilliaans Dagblad.

De aftredend consul-generaal benadrukt dat de bal bij de Amerikaanse Senaat ligt en niet bij de autoriteiten op Curaçao. ,,De Curaçaose overheid is erg meewerkend geweest. Alle vergunningen zijn aangevraagd en de details zijn in een afrondende fase”, aldus Bond.

Ook staat ze stil bij de goede relatie tussen Amerika en de zes Caribische eilanden binnen het Nederlandse Koninkrijk: ,,Het is duidelijk dat de relatie met deze regio historisch en belangrijk is. Deze gaat meer dan 200 jaar terug. Onze relatie wordt alleen maar sterker. We gaan dan ook zeker een nieuw consulaat bouwen, maar we moeten nog even geduld hebben. We maken Washington duidelijk hoe belangrijk het is dat we doorgaan met de plannen voor de bouw van een nieuw consulaat.”

In juli 2021 werd bekendgemaakt dat er 245 miljoen dollar zou worden geïnvesteerd in een forse uitbreiding van het consulaat. Op het 6,7 hectare grote terrein ten westen van het Roosevelt House was – en is het nog steeds – de bedoeling dat er in ongeveer vier jaar tijd een groot en modern gebouw uit de grond wordt gestampt. Of beter gezegd, ín de grond. ,,Omdat we niet in de hoogte mogen, zal er gegraven worden en wordt er dus deels in de diepte gebouwd”, vertelde Willem Remie van het consulaat bij de bekendmaking van de plannen aan deze krant.

Op in 2021 vrijgegeven artist impressions van de nieuwbouw is te zien dat deze zal gaan bestaan uit twee delen, die onderling met elkaar verbonden zijn. De gevel van het nieuwe gebouw zal gaan bestaan uit veel glas. ,,De nieuwbouw zal passen binnen de architectonische context van Curaçao en er zal prachtig uitzicht zijn op de aangrenzende Unesco Werelderfgoedzone”, zo lichtte het consulaat in 2021 toe.

Het historische Roosevelt House zal overigens behouden blijven en gerenoveerd worden. Het plan is dat daar meer openbare en gemeenschapsevenementen gaan plaatsvinden.

Consul-generaal VS neemt afscheid: ,Ik kom zeker terug naar de eilanden.”

Margy Bond was tweeënhalf jaar de consul-generaal binnen het Amerikaanse consulaat op Curaçao. Terugkijkend op die periode, die deze week tot een eind kwam, is zij het meest trots op alles wat er in gezamenlijkheid is bereikt. Dit is volgens haar te danken aan de vriendschap, de relaties en partnerschappen met de regeringen en de inwoners van de regio. ,,Ik ben er erg trots op dat mijn team en ik relaties hebben opgebouwd die geweldige kansen hebben gecreëerd”, zo vertelt ze in een gesprek met het Antilliaans Dagblad.

Bron: Antilliaans Dagblad